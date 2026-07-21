Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Το γαλλικό κοινοβούλιο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστική έγκριση νομοσχεδίου που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να ενισχύσει την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την εφαρμογή του μέτρου ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία, συγκεντρώνοντας 243 ψήφους υπέρ και μόλις δύο κατά, ενώ αναμένεται να λάβει το τελικό «πράσινο φως» και από την Εθνοσυνέλευση εντός της ημέρας.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την άμεση εφαρμογή του νέου πλαισίου. Εφόσον ο νόμος δημοσιευθεί, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου για όλους τους νέους λογαριασμούς που θα δημιουργούνται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για τους υφιστάμενους λογαριασμούς, η εφαρμογή του μέτρου θα ολοκληρωθεί μετά την περίοδο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παρά την ευρεία πολιτική στήριξη, αρκετοί βουλευτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό να εφαρμοστεί τόσο γρήγορα η απαγόρευση. Ωστόσο, η αρμόδια υπουργός εμφανίστηκε βέβαιη ότι το νέο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και δεύτερη σημαντική παρέμβαση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και στα λύκεια. Αντίστοιχο μέτρο εφαρμόζεται ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα εξαιρέσεων μέσω του εσωτερικού κανονισμού κάθε σχολικής μονάδας.

Το νέο πλαίσιο δεν προβλέπει κυρώσεις για τους ανήλικους χρήστες ή τις οικογένειές τους. Η ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας μεταφέρεται στις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις από ιδιωτικές εταιρείες, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων κανόνων.