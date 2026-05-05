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Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»
Πολιτική
10:15 - 05 Μάι 2026

Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νόμος για τα ηλεκτρικά πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδηςτοποθετήθηκε σήμερα (5/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε για ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια και η εγκληματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την επικινδυνότητά τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Τόνισε ότι, κατά την προσωπική του άποψη, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν κυρίως σε μεγάλους δρόμους. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων, όπως περιορισμοί στη χρήση τους, ενδεχομένως μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, υπογραμμίζοντας ότι είναι τραγικό να χάνονται νέοι άνθρωποι εξαιτίας τέτοιων ατυχημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diai0m5r8imp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σχετικά με τις τηλεφωνικές απάτες, επεσήμανε την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών, καθώς εξακολουθούν να σημειώνονται πολλά περιστατικά όπου θύματα χάνουν σημαντικά χρηματικά ποσά ή και ολόκληρες περιουσίες. Υπογράμμισε ότι, πέρα από τη νομοθεσία, απαιτείται και ενδυνάμωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε επιχειρησιακό επίπεδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diai5jksrpfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσον αφορά τα αλκοτέστ και την οδική ασφάλεια, σημείωσε ότι καταγράφεται σαφής βελτίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, έχει μειωθεί τόσο ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων όσο και των σοβαρών περιστατικών, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Ειδικότερα, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ έχει μειωθεί σημαντικά, από 5-6% στο παρελθόν σε περίπου 0,7-0,8% σήμερα, γεγονός που αποδίδεται σε αυξημένη συμμόρφωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diai9gvntfqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 22.000 καταγγελίες και πραγματοποιήθηκαν 12.000 συλλήψεις. Επιπλέον, περίπου 15.000 γυναίκες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή panic button στα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί δομές άμεσης προστασίας, όπως ασφαλείς χώροι φιλοξενίας (safe houses) για τα θύματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaibncdqr9l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα ενόψει εκλογών, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και όχι η εμπλοκή σε στείρες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaie4zr8gn5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaihvzt2shd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 10:35
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