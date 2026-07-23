Εκστρατεία ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ για την οδική ασφάλεια

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς τους μήνες του καλοκαιριού ξεκινά η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.) με τη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Α) διαδικτυακή εφαρμογή (web app), διαθέσιμη σε επτά γλώσσες, για την ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας και θα οδηγήσουν ενοικιαζόμενα οχήματα σχετικά με τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και θα προωθηθεί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δίκυκλων (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ.). Η πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή θα γίνεται μέσω QR code, το οποίο θα προβάλλεται σε εμφανή σημεία/ οθόνες στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δίκυκλων σε όλη τη χώρα. Τα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στη δράση καλύπτουν το 99% των επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων στην Ελλάδα, με φυσική παρουσία σε περισσότερα από 30.000 σημεία σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, πριν από την ενοικίαση αυτοκινήτου ή δίκυκλου, θα ολοκληρώνουν μια σύντομη και εύχρηστη ενημέρωση για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες οδήγησης στα νησιά και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Β) βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων με τίτλο «Θα Ζήσω». Το βίντεο ενθαρρύνει την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, ώστε οι παραθεριστές να απολαύσουν το καλοκαίρι και να επιστρέψουν με ασφάλεια από τις διακοπές τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η χώρα μας έχει ήδη σημειώσει μετρήσιμη πρόοδο, καθώς το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, με τις απώλειες των ανθρώπινων ζωών στους δρόμους να βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι μεν ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι λόγος εφησυχασμού.

Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν διαχρονικά μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την οδική ασφάλεια. Οι αυξημένες μετακινήσεις, οι υψηλότερες ταχύτητες, η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια των διακοπών και η μεγαλύτερη παρουσία επισκεπτών και οδηγών περιστασιακής χρήσης καθιστούν την πρόληψη και την ενημέρωση ακόμη πιο αναγκαίες. Με πρωτοβουλίες όπως η φετινή καλοκαιρινή εκστρατεία, που υλοποιεί η υπηρεσία ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για την καλλιέργεια ισχυρής κουλτούρας οδικής ασφάλειας, ώστε οι δρόμοι της χώρας μας να γίνονται ολοένα και πιο ασφαλείς. Γιατί κάθε ζωή που σώζεται αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία και τη σημαντικότερη ευθύνη όλων μας».

Ο Διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), Γιάννης Μελάς, ανέφερε: «Το 2025 οι θάνατοι στην Ελλάδα από τροχαία δυστυχήματα παρουσίασαν μείωση κατά 22% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 147 συνάνθρωποί μας, γονείς, παιδιά, φίλοι, επέστρεψαν στους αγαπημένους τους και αυτό ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας από την Ελληνική Πολιτεία. Στόχος μας για το 2026 είναι να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι ανθρώπινες απώλειες στους ελληνικούς δρόμους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Βιδάλη και τον κ. Μαράκη για τη συμβολή τους σε αυτήν τη δράση και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συμμαχία για τη ζωή μεγαλώνει! Φέτος το καλοκαίρι λέμε “Θα ζήσω!” και οφείλουμε όλοι να προσέχουμε στους δρόμους, για να επιστρέψουμε στους αγαπημένους μας με ασφάλεια».

Η Διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ), Μάρβα Βιδάλη, σημείωσε: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη όλων και βασική προϋπόθεση για μια ποιοτική και ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία στη χώρα μας. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΤΕΕΑΕ), σε συνεργασία με την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης των επισκεπτών της χώρας σχετικά με τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, μέσω του δικτύου των μελών του. Μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμβάλλουμε ενεργά στην πρόληψη των ατυχημάτων, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους και στην καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης οδήγησης».

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δίκυκλων (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ), Μενέλαος Μαράκης, επισήμανε: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων και στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουμε στη δράση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ψηφιακή ενημέρωση για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στους ελληνικούς δρόμους είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει άμεσα και εύκολα να γνωρίζουν Έλληνες και ξένοι τουρίστες που ενοικιάζουν αυτοκίνητο ή σκούτερ στις διακοπές τους, τους βασικούς κανόνες που ισχύουν στον ΚΟΚ αλλά και τι πρέπει να προσέχουν για να είναι τόσο οι ίδιοι όσο και οι πεζοί ασφαλείς».

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://odyseas.gov.gr/drive-safe