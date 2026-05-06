Ο Καραμανλής δεν πάει στο συνέδριο της ΝΔ. Ε, και;

Σε μία περίοδο που η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει εσωτερικές αντιδράσεις από βουλευτές και λοιπούς παράγοντες και ενώ επίκειται το συνέδριο της ΝΔ το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο (15-17 Μαΐου), διακινείται μία είδηση.

Αυτή είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, έπειτα από συνάντηση και συζήτηση που είχε με την Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή και την επικείμενη έκδοση του αυτοβιογραφικού της βιβλίου, αρνήθηκε την πρόσκληση να παραστεί στο συνέδριο της ΝΔ.

Δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη αυτή η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, που συνοδεύτηκε, κατά πληροφορίες, από την επιβεβαίωση της διαφωνίας του με τις πολιτικές κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και από τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται ο ίδιος ποτέ να βλάψει την παράταξη της ΝΔ. Μπορεί κανείς να πιστέψει κάτι από αυτά, μπορεί κάποια να τα ερμηνεύσει με διαφόρους τρόπους. Υπάρχει όμως και ένα ερώτημα που προκύπτει σχεδόν αβίαστα: ποιος νοιάζεται στα αλήθεια για το αν θα πάει ή όχι ο Καραμανλής στο συνέδριο;