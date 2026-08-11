ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις στη Γερμανία θεωρούν επικίνδυνη την εξάρτησή τους από ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες αμερικανικών παρόχων, ωστόσο δεν σχεδιάζουν να λάβουν κανένα μέτρο για την αντιμετώπισή της, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

«Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά πού βρίσκονται, αλλά λαμβάνουν ελάχιστα κατάλληλα μέτρα», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής του τμήματος ερευνών του ifo. «Οι λόγοι ενδέχεται να είναι ότι οι επιχειρήσεις διστάζουν να επωμιστούν το πρόσθετο κόστος που απαιτεί η προστασία από αυτόν τον κίνδυνο, ενώ δεν μπορούν να είναι βέβαιες ότι οι προμηθευτές ή οι πελάτες τους είναι επίσης διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αυτές τις επενδύσεις για την επίτευξη ψηφιακής ανεξαρτησίας».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σχεδόν το 88% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί προϊόντα αμερικανικών παρόχων, ενώ το 31% δηλώνει ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά. Από τις επιχειρήσεις που θεωρούν αυτή την εξάρτηση κίνδυνο, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα δεν επιθυμούν να λάβουν κανένα μέτρο για την αντιμετώπισή της.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την προσωρινή αναστολή της πρόσβασης ξένων χρηστών στα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης του αμερικανικού παρόχου Anthropic, την οποία είχε διατάξει το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου στα μέσα Ιουνίου και ήρε εκ νέου έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Ο τομέας των υπηρεσιών δηλώνει ότι επηρεάζεται περισσότερο, σε ποσοστό 39%, ενώ ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ο λιγότερο επηρεασμένος, με ποσοστό 15%. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες που αξιολογούν τον κίνδυνο ως υψηλότερο.

Στον κλάδο της διαφήμισης και της έρευνας αγοράς, το 72% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικούς παρόχους, όμως μόλις το 51% χαρακτηρίζει αυτή την εξάρτηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Όταν οι επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν μέτρα, στρέφονται στην Ευρώπη: Η μετάβαση σε ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις αποτελεί το συχνότερα αναφερόμενο μέτρο, με ποσοστό 34%, και ακολουθεί η διαφοροποίηση των προμηθευτών, με 30%. Η δημιουργία ιδιόκτητης υποδομής πληροφορικής βρίσκεται αρκετά πιο πίσω, στο 18%.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος που καταγράφεται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η διάθεση για αλλαγή παρόχου υπάρχει, αλλά λείπει η δυνατότητα να γίνει αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος του ifo, Clemens Fuest. «Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και ενεργειακών υποδομών και να μειώσει τη διάρκεια των διαδικασιών αδειοδότησης από χρόνια σε μήνες.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δική της αγοραστική δύναμη: Δεσμευτικές δημόσιες συμφωνίες αγοράς θα προσέφεραν στους ευρωπαϊκούς παρόχους την απαιτούμενη ασφάλεια σχεδιασμού, την οποία η κατακερματισμένη ιδιωτική ζήτηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει».