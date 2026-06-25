ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα
Ανεμοδείκτης
09:35 - 25 Ιουν 2026

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κ. Καραμανλής, Α. Σαμαράς, Π. Παυλόπουλος, Ν. Δένδιας, Α. Γεωργιάδης, Θ. Λιβάνιος, Δ. Παπαστεργίου, Β. Κικίλιας Χ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων από τη Νέα Δημοκρατία και Ευ. Βενιζέλος, Κ. Λαλιώτης, Τ. Γιαννίτσης, Ν. Χριστοδουλάκης, Μ. Παπαιωάννου, Χρ. Παπουτσής, Π. Ευθυμίου, Μ. Αποστολάκη και άλλοι από το ΠΑΣΟΚ, παρακολούθησαν στην Εθνική Πινακοθήκη την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο “Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα”.


Το βιβλίο καλύπτει τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα μιας περιόδου 50 ετών, από το 1970 μέχρι σήμερα, προβάλλοντας και την πολιτική τους διάσταση και δίνει ερμηνείες, αναζητώντας τα λάθη που έγιναν στη διαδρομή, αλλά χωρίς να καταλογίζει ευθέως ευθύνες στους πρωταγωνιστές. Η διάθεση του συγγραφέα να μην κρίνει άδικα τους πρωταγωνιστές της εποχής - και υπεύθυνους για αυτά τα λάθη - εκφράστηκε σαφώς, όταν στην ομιλία του εξήγησε ότι “είναι εύκολο εκ των υστέρων, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα που είχαν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν, να κρίνουμε τις αποφάσεις ώς εσφαλμένες. Όμως την ώρα που τις έπαιρναν οι Πρωθυπουργοί και οι υπουργοί, δεν γνώριζαν ποια τελικά θα είναι τα αποτελέσματα”.
Το συμπέρασμα του βιβλίου όπως το παρουσίασε ο Μιχάλης Σάλλας, είναι ότι η Ελλάδα δεν απέτυχε να προοδεύσει, αλλά απέτυχε να πετύχει όσα θα μπορούσε να έχει πετύχει στη διάρκεια αυτών των ετών και έκλεισε την παρουσίαση εκθέτοντας κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 09:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Η στήριξη των 2468 θα δημιουργήσει σύντομα προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

Δέκα έργα €15 εκατ. για τη λειψυδρία σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ