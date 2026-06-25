Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Κ. Καραμανλής, Α. Σαμαράς, Π. Παυλόπουλος, Ν. Δένδιας, Α. Γεωργιάδης, Θ. Λιβάνιος, Δ. Παπαστεργίου, Β. Κικίλιας Χ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων από τη Νέα Δημοκρατία και Ευ. Βενιζέλος, Κ. Λαλιώτης, Τ. Γιαννίτσης, Ν. Χριστοδουλάκης, Μ. Παπαιωάννου, Χρ. Παπουτσής, Π. Ευθυμίου, Μ. Αποστολάκη και άλλοι από το ΠΑΣΟΚ, παρακολούθησαν στην Εθνική Πινακοθήκη την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο “Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα”.



Το βιβλίο καλύπτει τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα μιας περιόδου 50 ετών, από το 1970 μέχρι σήμερα, προβάλλοντας και την πολιτική τους διάσταση και δίνει ερμηνείες, αναζητώντας τα λάθη που έγιναν στη διαδρομή, αλλά χωρίς να καταλογίζει ευθέως ευθύνες στους πρωταγωνιστές. Η διάθεση του συγγραφέα να μην κρίνει άδικα τους πρωταγωνιστές της εποχής - και υπεύθυνους για αυτά τα λάθη - εκφράστηκε σαφώς, όταν στην ομιλία του εξήγησε ότι “είναι εύκολο εκ των υστέρων, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα που είχαν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν, να κρίνουμε τις αποφάσεις ώς εσφαλμένες. Όμως την ώρα που τις έπαιρναν οι Πρωθυπουργοί και οι υπουργοί, δεν γνώριζαν ποια τελικά θα είναι τα αποτελέσματα”.

Το συμπέρασμα του βιβλίου όπως το παρουσίασε ο Μιχάλης Σάλλας, είναι ότι η Ελλάδα δεν απέτυχε να προοδεύσει, αλλά απέτυχε να πετύχει όσα θα μπορούσε να έχει πετύχει στη διάρκεια αυτών των ετών και έκλεισε την παρουσίαση εκθέτοντας κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.