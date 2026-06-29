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Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες
Ανεμοδείκτης
12:29 - 29 Ιουν 2026

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Αθήνα Μιλένα Αποστολάκη που είχε εντυπωσιάσει με τη συνέπεια και τη συστηματικότητα της στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζει όπως διαπιστώνουμε με την ίδια ζέση και αποτελεσματικότητα στον τομέα της αρμοδιότητας της που είναι το ιδιωτικό χρέος.

Συστηματικά και με ισχυρά επιχειρήματα επισημαίνει τις αδυναμίες των κυβερνητικών ανακοινώσεων και προωθεί τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για αυτό το καυτό θέμα. Πρόσφατα, πίεσε τον Υπουργό οικονομικών Κ. Πιερρακάκη να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επισημαίνοντας του ότι κακώς λέει πως θα βρεί τη “Χρυσή Τομή” για να εφαρμοστεί η απόφαση, αφού ο Άρειος Πάγος δεν εισηγείται - διατάσσει. Και τελικά δικαιώθηκε, εφαρμόστηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, όχι η χρυσή τομή που αναζητούσε η κυβέρνηση. Τώρα με νέα ανακοίνωση της επισημαίνει 6 σημεία που θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της για τους δανειολήπτες, ασκώντας σκληρή κριτική στη στάση της κυβέρνησης σχετικά με το θέμα. Μπορείτε να δείτε τις 6 προτάσεις της κυρίας Αποστολάκη εδώ.

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