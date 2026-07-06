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Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;
Ανεμοδείκτης
12:11 - 06 Ιουλ 2026

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;

Άγγελος Κωβαίος
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Αφού και ο Αντώνης Σαμαράς διέβη τον Ρουβίκωνα των κοινωνικών δικτύων και κινείται προς την δημιουργία του κόμματός του, φαίνεται ότι η χώρα προχωρεί πλησίστια προς τις… διακοπές και (κάποια στιγμή) προς τις εκλογές.

Η πολιτική επικαιρότητα κυριαρχείται εν όψει αυτών από παραδοξότητες και μία γενική ελαφρότητα, με βιντεάκια στο Tik Tok, το Facebook, το X, κ.λπ, τα οποία πάντως συνθέτουν ένα déjà vu που μόνο απογοήτευση προκαλεί.

Αυτά συνειδητοποιεί κανείς όταν παρατηρεί τους πρωταγωνιστές της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς, να διεκδικούν τώρα ρόλους με τον αέρα του άφθαρτου και του φρέσκου, που προφανώς δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Η ενοχλητική διαπίστωση είναι ότι αν πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρήσει τη δέσμευσή του για εκλογές την άνοιξη του ’27, η χώρα θα πρέπει να υποστεί για πολύ καιρό αυτό το θέατρο του πολιτικού παραλόγου – και ποιος ξέρει τι θα βγάλει και η κάλπη…

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