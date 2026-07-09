Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

Μπορεί τα κόμματα και οι επικεφαλής τους να έχουν επιλέξει μία σύγκρουση η οποία έχει περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά και να εξελίσσεται ακόμη και με αθέμιτες μεθόδους, όμως δεν παύει να ισχύει ότι οι εκλογές αλλού κρίνονται.

Ως γνωστόν, οι κρισιμότερες παράμετροι είναι η τιμωρητική ή αποδοκιμαστική ψήφος, αφενός, και η ψήφος προσδοκίας, βάσιμης ή μη δεν έχει σημασία, αφετέρου.

Υπό αυτήν την έννοια, στοιχεία όπως η ακρίβεια και γενικά η «τσέπη» είναι αποφασιστικής σημασίας κριτήρια, σε συνδυασμό με οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιδράσει στη διάθεση των πολιτών. Και επειδή η κυβέρνηση λέει και ισχυρίζεται για την ακρίβεια περισσότερα από όσα θα έπρεπε, κρίνοντας από τις επιδόσεις της στο πεδίο του ελέγχου του προβλήματος, είναι μάλλον χρήσιμη μία επισήμανση. Το κρίσιμο με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό είναι ότι η ζημιά που ήδη έχουν κάνει στα εισοδήματα, ειδικά στα μεσαία και τα χαμηλότερα, είναι μη αναστρέψιμη. Τα σημερινά επίπεδα τιμών στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μείνουν εκεί που είναι, αν υποθέσει κανείς ότι ο πληθωρισμός μηδενίζεται. Οπότε απαιτείται μάλλον κάτι πιο εφευρετικό στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος…