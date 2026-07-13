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Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας
Ανεμοδείκτης
13:30 - 13 Ιουλ 2026

Τι δείχνουν οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις για το στοίχημα της αυτοδυναμίας

Άγγελος Κωβαίος
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Οσο πλησιάζει ο Αύγουστος και η πολιτική επικαιρότητα εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις μάλλον αδιάφορες κινήσεις περί τον Τσίπρα και την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ, φορτσάρουν και οι δημοσκόποι πριν κάνουν κι αυτοί την αναγκαία διακοπή.

Σε μία από τις τελευταίες μετρήσεις των ημερών, που διενεργήθηκε από την GPO για το iefimerida, διαπιστώνονται πάνω-κάτω όσα ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή ότι η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 25,7% και στην αναγωγή στο 29,3%, η ΕΛ.Α.Σ. κατ’ αντιστοιχία, στο 14,5% και 16,6%, το ΠΑΣΟΚ σε πτώση κ.λπ.

Αν ένα στοιχείο μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον και σε αυτήν την μέτρηση, είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη και την αναγωγή επί των αναποφάσιστων, προκύπτει μία οκτακομματική Βουλή και ένα ποσοστό μόλις 5% έξω από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό, αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχεί σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα; Ότι η απόσταση από το κατώφλι της αυτοδυναμίας είναι γύρω στις 7-8 ποσοστιαίες μονάδες. Μπορεί κανείς από εκεί κι έπειτα να στοιχηματίσει για τις πιθανότητες να το πετύχει η ΝΔ σε μία πρώτη ή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση….

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