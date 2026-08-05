Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Η Nissan σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-POWER, καθώς το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα γενιά του καινοτόμου υβριδικού συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records™ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει Extended-Range Electric SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου.

Το Qashqai e-POWER διένυσε συνολικά 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Μια διαδρομή ρεκόρ από τη Μπογκοτά έως τις ακτές της Καραϊβικής

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία, από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026, με αφετηρία τη Μπογκοτά και προορισμό τις ακτές της Καραϊβικής, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες του Qashqai e-POWER σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου, κυκλοφορίας και οδήγησης.

Κάθε στάδιο της διαδρομής παρακολουθήθηκε και επαληθεύτηκε από τους κριτές του Guinness World Records™, οι οποίοι πιστοποίησαν το ρεκόρ μετά από λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης.

Ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-POWER

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα στην παγκόσμια πορεία της τεχνολογίας e-POWER της Nissan. Μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τασμανία, το νέο ρεκόρ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την εντυπωσιακή αυτονομία που προσφέρει η τεχνολογία e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Συνδυάζοντας την άμεση απόκριση και την αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτροκινητήρα με την ευκολία και την πρακτικότητα ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τεχνολογία e-POWER συνδυάζει ιδανικά τα οφέλη και των δύο κόσμων. Έτσι, οι οδηγοί απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα και χωρίς καμία αλλαγή στις καθημερινές τους συνήθειες.

«Αυτό το ρεκόρ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις μοναδικές δυνατότητες της νέας γενιάς του συστήματος e-POWER. Το Qashqai e-POWER προσφέρει κορυφαία ποιότητα κύλισης και οδηγική εμπειρία αντίστοιχη ενός ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία με την ευκολία που ζητούν οι σύγχρονοι οδηγοί. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εξηλεκτρισμού της Nissan, φέρνοντας την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς, με την εταιρεία να συνεχίζει σταθερά την πορεία της προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον», δήλωσε ο Richard Candler, Nissan Corporate Executive (CE), Family, Product & Components Strategy.