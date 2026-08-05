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Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη
Magazino
15:30 - 05 Αυγ 2026

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο συγγραφέας Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, 77 ετών, αποκάλυψε δημόσια ότι πέρασε μια περίοδο κατάθλιψης. «Η φετινή χρονιά ήταν, για να το πω ήπια, ιδιαίτερα δύσκολη», έγραψε στην πρώτη προσωπική ανάρτησή του στο ιστολόγιό του έπειτα από περίπου έξι μήνες.

Όπως ανέφερε, από τη μία πλευρά συνέβησαν σπουδαία πράγματα και πραγματοποιήθηκαν όνειρα. «Υπήρξαν όμως και εφιάλτες. Έχασα φίλους. Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη», έγραψε ο δημιουργός της σειράς μυθιστορημάτων «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», η οποία μεταφέρθηκε στην τηλεόραση από το HBO με τον τίτλο «Game of Thrones» και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης.

Παραμένει ασαφές πώς είναι σήμερα η ψυχολογική του κατάσταση. «Ίσως τα χειρότερα να βρίσκονται ακόμη μπροστά μου», συνέχισε ο Μάρτιν. «Σας διαβεβαιώνω, το να γερνά κανείς δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι υπήρξαν και «υπέροχες στιγμές».

Ο Μάρτιν ευχαρίστησε επίσης τη «σπουδαία ομάδα των συνεργατών» του και υποσχέθηκε να καλύψει το κενό στις αναρτήσεις του στο ιστολόγιο. «Οι συνεργάτες μου θα με βοηθήσουν σε αυτό. Ωστόσο, οι αναρτήσεις μου πιθανότατα θα είναι σύντομες και γραμμένες βιαστικά», σημείωσε.

Ο συγγραφέας δεν έκανε καμία αναφορά στην πορεία της συγγραφής των δύο τελευταίων βιβλίων της επταλογίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου». Εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια οι αναγνώστες περιμένουν την ολοκλήρωση της ιστορίας, ενώ ο Μάρτιν έχει κατά καιρούς επιχειρήσει να εξηγήσει τους λόγους της μεγάλης καθυστέρησης.

Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο στο αμερικανικό περιοδικό The Hollywood Reporter, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πρόοδο της συγγραφής. «Η ίδια η διαδικασία της γραφής γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Ξαναγράφω και διορθώνω συνεχώς. Μου είναι πολύ δύσκολο», είχε δηλώσει.

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