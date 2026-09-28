ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν κρατική χρηματοδότηση σε σποτ υπέρ του Τραμπ – Τι απαντά ο Λευκός Οίκος
Ειδήσεις
23:05 - 28 Σεπ 2026

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν κρατική χρηματοδότηση σε σποτ υπέρ του Τραμπ – Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο έχει προκαλέσει τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και φέρει την ένδειξη ότι χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το διάρκειας 30 δευτερολέπτων βίντεο, με τίτλο «Final Battle», δείχνει τον Τραμπ σε ασπρόμαυρα πλάνα να περπατά σε έναν διάδρομο, ενώ ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του. Στο τέλος εμφανίζεται η ένδειξη «Paid for by the U.S. Government». Το σποτ προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, σε τηλεοπτικά δίκτυα κατά τη διάρκεια αθλητικών μεταδόσεων.

Το περιεχόμενο του βίντεο βασίζεται σε πολιτική ρητορική του Τραμπ και περιλαμβάνει αναφορές σε «πολεμοχαρείς», «κομμουνιστές» και «παγκοσμιοποιητές». Αντίστοιχα κυβερνητικά σποτ που είχαν προηγηθεί περιείχαν αναφορές στον απολογισμό της προεδρίας του και πολιτικά συνθήματα.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι η χρήση χρημάτων των φορολογουμένων για ένα μήνυμα που, κατά την εκτίμησή τους, προβάλλει πολιτικά τον πρόεδρο ενδέχεται να παραβιάζει τους ομοσπονδιακούς περιορισμούς για τη χρήση δημόσιων πόρων σε πολιτική επικοινωνία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση τέτοιου μηνύματος παράνομη, ενώ και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να διερευνηθεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Το Λευκό Οίκο υποστηρίζει ότι το σποτ δεν αποτελεί πολιτική διαφήμιση, αλλά ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας με εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα. Κυβερνητικός αξιωματούχος επισήμανε επίσης ότι ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές και ότι το βίντεο δεν καλεί τους πολίτες να προβούν σε συγκεκριμένη εκλογική ενέργεια.

Η αντιπαράθεση αφορά, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των ομοσπονδιακών κανόνων που περιορίζουν τη χρήση δημόσιων κονδυλίων για «δημοσιότητα ή προπαγάνδα». Η νομιμότητα της συγκεκριμένης καμπάνιας αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και θεσμικής διαμάχης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε νέα υψηλά οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων - Το 10ετές κοντά σε υψηλό 24 ετών
Ομόλογα

Σε νέα υψηλά οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων - Το 10ετές κοντά σε υψηλό 24 ετών

Reuters: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέσω Κατάρ για επαναλειτουργία Ορμούζ και εκεχειρία
Ειδήσεις

Reuters: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέσω Κατάρ για επαναλειτουργία Ορμούζ και εκεχειρία

Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Μην ξεχνάμε τα οφέλη από τη στενή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας
Ειδήσεις

Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Μην ξεχνάμε τα οφέλη από τη στενή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας

Ρεπουμπλικανοί: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»
Ειδήσεις

Ρεπουμπλικανοί: Η εκλογική προοπτική τους από «κακή» γίνεται πλέον «εφιαλτική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/09/2026 - 23:35

Απάντηση Καρυστιανού σε Γεωργιάδη: Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος – Για όλους όμως

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 23:26

Νέα πτώση για τη Wall: Ομόλογα, πετρέλαιο και επιτόκια την κρατούν «καθηλωμένη»

Ειδήσεις
28/09/2026 - 23:10

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Ειδήσεις
28/09/2026 - 23:05

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν κρατική χρηματοδότηση σε σποτ υπέρ του Τραμπ – Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:53

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαφοροποιείται η υπεράσπιση των γιατρών – Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:50

Τουρκία: Καθησυχαστικός Ερντογάν για την κρίση στα funds – Την Τρίτη η κρίσιμη σύσκεψη

Υγεία
28/09/2026 - 22:25

Πώς μπορούμε να κάνουμε τον εμβολιασμό μια πιο εύκολη εμπειρία για το παιδί;

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:02

Reuters: Η Ρωσία «εκτοξεύει» κατά 27% τις στρατιωτικές δαπάνες το 2027

Πολιτική
28/09/2026 - 21:59

Έβρος: Κατσαφάδος για ΟΧΕ και σχέδιο 3 δισ. ευρώ – Δεν αντικαθιστά το ένα το άλλο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/09/2026 - 21:40

Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Πολιτική
28/09/2026 - 21:37

Τσίπρας στο ΕΕΑ: «10 εργαλεία» για τις ΜμΕ – Τι προτείνει για φόρους και ενέργεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/09/2026 - 21:20

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση

Magazino
28/09/2026 - 21:00

Ελένη Προκοπίου: Ο αγώνας για την μητρότητα και η άγνωστη προσωπική της μάχη

Πολιτική
28/09/2026 - 20:45

Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις

Πολιτική
28/09/2026 - 20:20

ΠΑΣΟΚ κατά Καλαφάτη: Οι επιχειρήσεις κλείνουν και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ

Ομόλογα
28/09/2026 - 20:15

Σε νέα υψηλά οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων - Το 10ετές κοντά σε υψηλό 24 ετών

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 20:04

Ευρωπαϊκές αγορές: Οριακές μεταβολές στους δείκτες - Πετρέλαιο και ομόλογα πιέζουν τις μετοχές

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 19:59

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα - Κύκλος εργασιών €2δισ. το 2025

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 19:47

Καρέλιας: Εκτόξευση 87,85% στα κέρδη προ φόρων – Στα €99,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 19:40

ΣτΕ: Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να αποζημιώνουν ιδιώτες για ζημιές σε ακίνητα κοντά σε ρέματα

Οικονομία
28/09/2026 - 19:30

ΑΑΔΕ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Βρετανικές Αρχές (HMRC, Home Office & NCA) - Οι στόχοι

Πολιτική
28/09/2026 - 19:29

Μάντζος: Αντιφάσεις στην απάντηση Μαρινάκη, θα επιμείνουμε για το θέμα Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 19:15

Μιχαηλίδου: Η παιδική προστασία αρχίζει πριν από την καταγγελία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 19:06

Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία

Ειδήσεις
28/09/2026 - 18:59

Λαγκάρντ: Μετρημένη η αντίδραση της ΕΚΤ στον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο το ενεργειακό σοκ

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 18:55

Το Porto Carras δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά του Νέου Μαρμαρά

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 18:40

Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.

Ναυτιλία
28/09/2026 - 18:25

Κικίλιας για BLUE CARRIER 2: Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής – Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 18:10

Πούτιν: Σε προσωρινό κρατικό έλεγχο οι μονάδες της Metro Cash and Carry στη Ρωσία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:53

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αύξηση 95,5% στα EBITDA α εξαμήνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ