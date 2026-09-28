Δημοκρατικοί καταγγέλλουν κρατική χρηματοδότηση σε σποτ υπέρ του Τραμπ – Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο έχει προκαλέσει τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και φέρει την ένδειξη ότι χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το διάρκειας 30 δευτερολέπτων βίντεο, με τίτλο «Final Battle», δείχνει τον Τραμπ σε ασπρόμαυρα πλάνα να περπατά σε έναν διάδρομο, ενώ ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του. Στο τέλος εμφανίζεται η ένδειξη «Paid for by the U.S. Government». Το σποτ προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, σε τηλεοπτικά δίκτυα κατά τη διάρκεια αθλητικών μεταδόσεων.

Το περιεχόμενο του βίντεο βασίζεται σε πολιτική ρητορική του Τραμπ και περιλαμβάνει αναφορές σε «πολεμοχαρείς», «κομμουνιστές» και «παγκοσμιοποιητές». Αντίστοιχα κυβερνητικά σποτ που είχαν προηγηθεί περιείχαν αναφορές στον απολογισμό της προεδρίας του και πολιτικά συνθήματα.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι η χρήση χρημάτων των φορολογουμένων για ένα μήνυμα που, κατά την εκτίμησή τους, προβάλλει πολιτικά τον πρόεδρο ενδέχεται να παραβιάζει τους ομοσπονδιακούς περιορισμούς για τη χρήση δημόσιων πόρων σε πολιτική επικοινωνία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση τέτοιου μηνύματος παράνομη, ενώ και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να διερευνηθεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Το Λευκό Οίκο υποστηρίζει ότι το σποτ δεν αποτελεί πολιτική διαφήμιση, αλλά ανακοίνωση δημόσιας υπηρεσίας με εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα. Κυβερνητικός αξιωματούχος επισήμανε επίσης ότι ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές και ότι το βίντεο δεν καλεί τους πολίτες να προβούν σε συγκεκριμένη εκλογική ενέργεια.

Η αντιπαράθεση αφορά, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των ομοσπονδιακών κανόνων που περιορίζουν τη χρήση δημόσιων κονδυλίων για «δημοσιότητα ή προπαγάνδα». Η νομιμότητα της συγκεκριμένης καμπάνιας αποτελεί αντικείμενο πολιτικής και θεσμικής διαμάχης.