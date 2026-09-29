Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (29/09) στα δικαστήρια του Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τηλεφώνημα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία θα σημειωνόταν η υποτιθέμενη έκρηξη. Μετά την ενημέρωση των αρχών, η ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποίησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησε έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους και την ασφάλεια της περιοχής, από τις 10:10 έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκουζέ. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νοταρά, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να ελέγχουν τους χώρους του δικαστικού μεγάρου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι ύποπτο αντικείμενο.