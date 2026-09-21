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Σε πολιτικό-οικονομικό αδιέξοδο η Γερμανία – Ο Μερτς παίζει το «χαρτί» της σταθερότητας
Ειδήσεις
16:21 - 21 Σεπ 2026

Σε πολιτικό-οικονομικό αδιέξοδο η Γερμανία – Ο Μερτς παίζει το «χαρτί» της σταθερότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης, μετά την κρίσιμη συνεδρίαση της ηγεσίας του κόμματός του νωρίτερα σήμερα, παρά την καταστροφική επίδοση στις χθεσινές περιφερειακές εκλογές.

Στη δεύτερη δημόσια εμφάνισή του μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls, τα οποία έδειξαν ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) κατέγραψε το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία της στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στο Βερολίνο, ο Μερτς παραδέχθηκε ότι το κόμμα του «συνετρίβη» στις εκλογές.

Ωστόσο, σύμφωνα με μετάδοση του Bloomberg, επέμεινε ότι εξακολουθεί να έχει τη στήριξη του κόμματός του για να συνεχίσει να κυβερνά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της «σταθερότητας» για τη χώρα. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης δεν τέθηκε από κανέναν θέμα αλλαγής προσώπων στην ηγεσία.

Ο Γερμανός καγκελάριος, ωστόσο, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον σκόπελο. Ο Μερτς θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), τον κυβερνητικό του εταίρο. Και τα πράγματα ενδέχεται να γίνουν δύσκολα. Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο Μερτς επέκρινε ευθέως τη Μανουέλα Σβέσιγκ, κορυφαίο στέλεχος του SPD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, κατηγορώντας την ότι διεξήγαγε διχαστική προεκλογική εκστρατεία στο κρατίδιο.

Παρ' όλα αυτά, η ηγεσία του SPD δεν έδειξε κατά τη δική της συνεδρίαση σήμερα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο συμπρόεδρος του κόμματος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, τόνισε την ευθύνη του SPD να συνεχίσει να κυβερνά.

Οι πολιτικές συνέπειες των καταστροφικών εκλογικών αποτελεσμάτων συνιστούν τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Μερτς από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, πριν από 16 μήνες.

Η κρίση αυτή συμπίπτει, μάλιστα, με την αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για την κατάσταση της γερμανικής οικονομίας.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γερμανία, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που πλήττουν την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από τη Volkswagen, τη Mercedes-Benz, τη BMW, την Audi και την Porsche, καθώς και από μεγάλους προμηθευτές του κλάδου, μετά τις τελευταίες προειδοποιήσεις για περικοπές θέσεων εργασίας σε έναν τομέα που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Νέα ένδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ήρθε την Παρασκευή από τη Volkswagen, η οποία υποβάθμισε τις προβλέψεις της για τα κέρδη της, μετά τη σημαντική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα και την απομείωση ύψους 6 δισ. ευρώ (6,9 δισ. δολάρια) που συνδέεται με την Porsche, στην οποία η Volkswagen κατέχει ποσοστό 75%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkyco50v9mp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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