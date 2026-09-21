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ΑΑΔΕ: Από 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής
Οικονομία
16:15 - 21 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Από 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώνεται ο οργανωτικός μετασχηματισμός των τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής με τη σύσταση του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής, με έδρα τα Σπάτα, το οποίο τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από 12 Οκτωβρίου 2026.

Το Τελωνείο δημιουργείται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και ενοποιεί τις λειτουργίες των Τελωνείων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Λαυρίου και Ραφήνας, με χωρική αρμοδιότητα στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Αναλαμβάνει το σύνολο των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που διαχειρίζονταν έως σήμερα οι τρεις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ενισχύεται η τελωνειακή επιτήρηση των εγκαταστάσεων logistics στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και η επιχειρησιακή παρουσία στους λιμένες Λαυρίου και Ραφήνας.

Η νέα δομή ανταποκρίνεται στην αύξηση των εμπορευματικών και επιβατικών ροών, στην ανάπτυξη των logistics και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες που συνδέονται με το διεθνές αεροπορικό φορτίο και την τουριστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας.

Η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Κεντρικοποιημένη λειτουργία των τελωνειακών μονάδων.
  • Ολιστική ψηφιοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών.
  • Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου ελεγκτικού δυναμικού.
  • Επιχειρησιακή λειτουργία του Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης Φορτηγών και Εμπορευμάτων.

Με τη σύσταση του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής ολοκληρώνεται, μετά τη δημιουργία του 1ου και 2ου Τελωνείου Πειραιά και του Τελωνείου Δυτικής Αττικής, η αναδιοργάνωση των βασικών τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής. Σε συνδυασμό με το ΤΕΚ Αττικής, διαμορφώνεται ο νέος τελωνειακός χάρτης της χώρας.

Με τη νέα οργανωτική δομή, η ΑΑΔΕ ενισχύει τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες και διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών.

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