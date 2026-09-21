Κάλας: «Επίφαση δημοκρατίας» οι εκλογές στη Ρωσία

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία «επίφαση δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμά τους ήταν εξαρχής προβλέψιμο, καθώς αποκλείστηκαν από την εκλογική διαδικασία πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι υποτιθέμενες εκλογές της Δούμας σηματοδότησαν μια ακόμη σημαντική οπισθοδρόμηση για τη ρωσική δημοκρατία. Κανείς δεν αμφέβαλλε ποτέ για το αποτέλεσμά τους», ανέφερε συγκεκριμένα η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Όπως σημείωσε, το Κρεμλίνο περιόρισε τις φωνές της αντιπολίτευσης, απαγόρευσε το μοναδικό εγγεγραμμένο κόμμα που είχε ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία και δεν επέτρεψε την παρουσία διεθνών εκλογικών παρατηρητών.

«Το μόνο που απομένει στη Ρωσία είναι μια επίφαση δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η Κάλας ανέφερε ακόμη ότι έχει προτείνει την επιβολή μέτρων σε βάρος όσων συνέβαλαν στη διεξαγωγή των εκλογών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, τις οποίες χαρακτήρισε «παρωδία».

Την ίδια ώρα, το κυβερνών κόμμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις εκλογές. Το αποτέλεσμα θεωρούνταν αναμενόμενο, σε μια χώρα όπου οι αρχές καταστέλλουν αυστηρά την έκφραση διαφωνίας, ενώ η πραγματική αντιπολίτευση είναι περιορισμένη και κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία δεν έλαβε άδεια να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.