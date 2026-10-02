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Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard
Επιχειρήσεις
13:21 - 02 Οκτ 2026

Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard

Reporter.gr Newsroom

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H νέα ψηφιακή πιστωτική κάρτα κέρδισε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, με περισσότερα από 100.000 ευρώ σε επιβραβεύσεις

Έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά συμπληρώνει η Skroutz Plus Mastercard, η ψηφιακή πιστωτική κάρτα που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας και της Skroutz.

Σε ειδική επετειακή εκδήλωση, η Εθνική Τράπεζα και η Skroutz, παρουσίασαν τα αποτελέσματα του πρώτου έτους κυκλοφορίας της κάρτας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική τους θέση στην τραπεζική καινοτομία και την ανάπτυξη embedded finance λύσεων επόμενης γενιάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την Skroutz Plus Mastercard απέκτησαν ήδη πολλές χιλιάδες καταναλωτές, με το συνολικό όφελος από τις επιβραβεύσεις να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη δυναμική που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση και στην αγορά των καρτών, με μερίδιο που προσεγγίζει το 30%.

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Χριστίνα Θεοφιλίδη, δήλωσε σχετικά:

«Η θερμή υποδοχή της Skroutz Plus Mastercard από την αγορά αποδεικνύει ότι η καθημερινότητα των online αγορών έχει αλλάξει. Συνδυάσαμε την ψηφιακή τραπεζική με το ηλεκτρονικό εμπόριο και προσφέραμε στους καταναλωτές αυτό ακριβώς που ζητούσαν: μέγιστη ταχύτητα, ασφάλεια και κέρδος. Αυτό το ορόσημο αποτελεί τη βάση για να συνεχιστεί η ανάπτυξη λύσεων, οι οποίες προσφέρουν άμεση και ουσιαστική αξία στον πελάτη».

Επίσης, από την πλευρά του, ο Κώστας Κοντογιάννης, CFO της Skroutz, ανέφερε:

«Έναν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας της Skroutz Plus Mastercard, βλέπουμε στην πράξη ότι μια στρατηγική συνεργασία μπορεί να μεταφραστεί σε απτή αξία για τον καταναλωτή. Η κάρτα που δημιουργήσαμε με την Εθνική Τράπεζα επεκτείνει τα οφέλη της υπηρεσίας Skroutz Plus στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες πραγματοποιούν τις αγορές τους, συνδυάζοντας ευελιξία, ευκολία και ουσιαστική επιβράβευση. Τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς μάς δείχνουν ότι οι καταναλωτές την “αγκάλιασαν” και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το Skroutz Plus με προνόμια που έχουν πραγματικό όφελος στην καθημερινότητά τους».

Yπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν μια premium εμπειρία με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας, έχοντας στη διάθεσή τους μοναδικά προνόμια:

  • 100% Ψηφιακή έκδοση: Μέσω των υποδομών Internet και Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας, η αίτηση και η έγκριση ολοκληρώνονται ψηφιακά σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα ή έκδοσης πλαστικού σώματος.
  • Άμεση χρήση στα Ψηφιακά Πορτοφόλια: Η κάρτα ενσωματώνεται αμέσως στο Apple Pay και το Google Wallet για ασφαλείς συναλλαγές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.
  • Ελκυστικό μοντέλο ανταμοιβής: Εξασφαλίζει 2,5% επιβράβευση για αγορές στο Skroutz και 0,5% για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες, με το ποσό της επιβράβευσης να αξιοποιείται σε επόμενες αγορές.
  • Ολοκληρωμένα τραπεζικά προνόμια: Δυνατότητα για άτοκες δόσεις, καθώς και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η μεγάλη αποδοχή κατά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της κάρτας επιβεβαιώνει πως όταν ενώνονται δύο κορυφαία brands, μία κάρτα αρκεί για να αλλάξει τα δεδομένα στις καθημερινές αγορές.

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