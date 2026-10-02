Βάγια Νέστορα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τις διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσουν τις συμπληρωματικές απολογίες τους. Αντίστοιχη προθεσμία είχαν ζητήσει και λάβει χθες και οι δύο συγκατηγορούμενοί τους, οι οποίοι οδηγήθηκαν επίσης ενώπιον της ανακρίτριας.

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το πρωί συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους δύο κατηγορούμενους, με τη συμμετοχή ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.