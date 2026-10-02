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Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:00 - 02 Οκτ 2026

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

Reporter.gr Newsroom

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Η δημοφιλής καλλιτέχνης δίνει tips για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” που θα γίνει το Σάββατο στο ΟΑΚΑ

Λίγες ώρες πριν από το πολυαναμενόμενο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” το Game Time ανεβάζει στροφές και μπαίνει στο κλίμα της Formula 1 με καλεσμένη την Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Έχοντας ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Grand Prix της Μόντσα με την Allwyn, η δημοφιλής τραγουδίστρια, ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός, μοιράζεται τις πιο δυνατές στιγμές που ξεχώρισε και καλεί το κοινό να βρεθεί στο μεγάλο event το Σάββατο στο ΟΑΚΑ που υπόσχεται θέαμα και ταχύτητα.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τι θα ήθελε να ρωτήσει τους Lando Norris και Oscar Piastri αν είχε μόνο μισό λεπτό μαζί τους και ποια εμπειρία θα τους πρότεινε να ζήσουν κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα.

Στο καθιερωμένο challenge του Allwyn Game Time, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αποδέχεται τη μουσική πρόκληση της Χριστίνας Βραχάλη, εξηγεί γιατί θα ήθελε να ζήσει για μία ημέρα τη ζωή του James Hetfield των Metallica και αποκαλύπτει ποιο τραγούδι θα επέλεγε να ερμηνεύσει μαζί με τον θρυλικό Ozzy Osbourne στη συγκλονιστική συναυλία του στο Villa Park.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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