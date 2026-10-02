Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τα υδροπτέρυγα, τα δρομολόγια διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με υδροπτέρυγο καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς ορισμένες πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ άλλες τα έχουν αναστείλει.

Επισημαίνεται ότι ακυρώσεις των πρωινών δρομολογίων ισχύουν και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όσον αφορά τα δρομολόγια προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν συνιστάται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη της έντασης των ανέμων και τις νεότερες αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

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