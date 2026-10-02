ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο
Ναυτιλία
13:10 - 02 Οκτ 2026

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 28–30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρη Απέργη, να παρουσιάζει την ιδιαίτερα θετική πορεία της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα κατά το εννεάμηνο του 2026, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την αναβάθμιση και ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέες υποδομές για την κρουαζιέρα και την επιβατική διασύνδεση, τα έργα στο ευρύτερο δίκτυο των λιμένων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, καθώς και οι επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο κ. Απέργης συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Η ανασυγκρότηση της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας: Ο κρίσιμος ρόλος ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, λιμένων και ναυπηγείων», μαζί με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανισμών, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η MSC Ελλάς και η Celestyal.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Απέργης παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, επισημαίνοντας τη σημαντική δυναμική που καταγράφει ο Λιμένας και τη διατήρηση της ανοδικής τάσης και το 2026. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρώτες εκτιμήσεις για το 2027, οι οποίες δείχνουν ότι η κίνηση αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Η πορεία της κρουαζιέρας στον Λιμένα Κέρκυρας για το εννεάμηνο του 2026 αποτυπώνεται στα εξής βασικά στοιχεία:

  • +20,1% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με το 2025
  • +17,9%στις προσεγγίσεις σε σχέση με το 2025
  • Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και στο σύνολο του 2026, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 560 προσεγγίσεις και το 1 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας

Η δυναμική αυτή ενισχύει τη θέση της Κέρκυρας ως σημαντικού προορισμού κρουαζιέρας και επιβεβαιώνει τον ρόλο του λιμένα στην τουριστική και επιβατική διασύνδεση του νησιού.

«Η ισχυρή κίνηση της κρουαζιέρας και η θετική πορεία της ακτοπλοΐας επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο του Λιμένα Κέρκυρας για τον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα του νησιού. Το επόμενο στοίχημα είναι η υψηλή αυτή κίνηση να μεταφράζεται σε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες, ισχυρότερη εμπειρία για τον επισκέπτη και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης.

Επενδύσεις σε υποδομές και διασύνδεση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επενδυτικό πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, με έμφαση στην ωρίμανση έργων και την αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν τόσο την κρουαζιέρα όσο και την ακτοπλοΐα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Απέργης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τον νέο σταθμό κρουαζιέρας, καθώς και για τον νέο σταθμό εξυπηρέτησης της γραμμής Κέρκυρα–Αλβανία. Όπως σημείωσε, εντός του επόμενου εξαμήνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες, παράλληλα με την προώθηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, ώστε να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να διερευνηθούν οι διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Αναφέρθηκε στα Διαπόντια Νησιά και τους Παξούς, με τον σχεδιασμό νέων και αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της τοπικής ανάπτυξης, δίνοντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ερείκουσας, όπου η υλοποίηση αντίστοιχου λιμενικού έργου έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού.

Ανάλογες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Νέα λιμάνια σε Μαθράκι και Οθωνούς, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ωρίμανσης και τα έργα βρίσκονται πλέον σε στάδιο προετοιμασίας προς δημοπράτηση για την κατασκευή τους
  • Λιμένας Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, με την οριστική μελέτη να έχει ολοκληρωθεί
  • Λιμένας Λευκίμμης, με τη βελτίωση των υποδομών να έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
  • Έργα εκβάθυνσης σε 20 λιμάνια, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της λειτουργικότητας του δικτύου

Ξεχώρισε η παρέμβαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), κ. Απόστολου Παπαποστόλου, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σημασία του αντίκτυπου της κρουαζιέρας στο σύνολο του λιμενικού δικτύου υπό τη διαχείριση του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα του Οργανισμού εκτείνεται πέρα από τον κεντρικό λιμένα της Κέρκυρας, σε ένα ευρύ δίκτυο 37 λιμένων. Παράλληλα, αναφέρθηκε ευρύτερα στη σημασία της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου Master Plan, ως βασικού εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι επενδύσεις του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. στις υποδομές yachting, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα:

  • Μαρίνα στη Σπηλιά:αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους
  • Μαρίνα στην Ιμερολιά Κασσιόπης:προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του yachting στην Κέρκυρα
  • Μαρίνα Mega Yacht:η μαρίνα στο δυτικό άκρο του λιμένα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ενισχύοντας τις προοπτικές της Κέρκυρας στην αγορά υψηλού επιπέδου θαλάσσιου τουρισμού

Παράλληλα, η πρώτη άφιξη πολυτελούς μίνι κρουαζιερόπλοιου στους Παξούς επιβεβαιώνει τις δυνατότητες διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξης νέων προορισμών στην ευρύτερη περιοχή.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του λιμένα και θα ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Κέρκυρας ως σημαντικού κόμβου κρουαζιέρας και επιβατικής διασύνδεσης. Θέλουμε η ανάπτυξη αυτή να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου του δικτύου μας και των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τον προορισμό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), Δημήτρης Απέργης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα
Νομίσματα

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα
Ναυτιλία

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»
Ναυτιλία

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων
Ναυτιλία

ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων

Κικίλιας: Επί τάπητος τα θέματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο
Ναυτιλία

Κικίλιας: Επί τάπητος τα θέματα των λιμενικών υποδομών σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο

«Μπλακ άουτ» στα μεγάλα λιμάνια της Ασίας – Πάνω από τα μισά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση
Ναυτιλία

«Μπλακ άουτ» στα μεγάλα λιμάνια της Ασίας – Πάνω από τα μισά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/10/2026 - 15:23

Χρηστίδης: Ο Φλωρίδης έπρεπε να είχε αποπεμφθεί – Ο Συρίγος επιβεβαιώνει το ΠΑΣΟΚ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 15:20

CrediaBank: Ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Αυτοδιοίκηση
02/10/2026 - 15:10

Τι αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων για την οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Οικονομία
02/10/2026 - 15:05

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:54

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ

Ανεμοδείκτης
02/10/2026 - 14:48

Ευτυχώς που απασχολεί την κυβέρνηση ο πληθωρισμός

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/10/2026 - 14:32

Eurobank: Δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα στο σοβαρότερο άκρο του φάσματος Αυτισμού

Νομίσματα
02/10/2026 - 14:26

Ανοδικό ράλι στα crypto με «καύσιμο» τα παράγωγα – Στα $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
02/10/2026 - 14:10

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

Υγεία
02/10/2026 - 14:05

ΟΕΝΓΕ: «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για τον πόλεμο» - Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:57

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση σχολικού συγκροτήματος μετά από αναφορά για οσμή αερίου

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:40

Ισπανία: Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη στέγαση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές

Οικονομία
02/10/2026 - 13:30

Τουρισμός 2026: Η μαζική προσέλευση στηρίζει τα έσοδα, αλλά υστερεί η μέση δαπάνη

Πολιτική
02/10/2026 - 13:27

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 13:26

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο μετά το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ

Οικονομία
02/10/2026 - 13:22

Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 13:21

Εθνική Τράπεζα - Skroutz: Ηγετική θέση στην τραπεζική καινοτομία με τη συμπλήρωση ενός έτους της Skroutz Plus Mastercard

Ειδήσεις
02/10/2026 - 13:10

Νέο «άλμα» στις παγκόσμιες τιμές αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:10

ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Νομίσματα
02/10/2026 - 13:05

Κατερίνη: 17 συλλήψεις για φερόμενη απάτη €8 εκατ. μέσω «επενδύσεων» σε κρυπτονομίσματα

Ναυτιλία
02/10/2026 - 13:02

Κικίλιας: Ολοκληρώθηκαν 13 σημαντικά λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/10/2026 - 13:00

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε motorsport διάθεση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
02/10/2026 - 12:57

Παπασταύρου από Μέγαρα: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την προστασία της Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:52

Βάγια Νέστορα: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:50

ΕΕ: Στο τραπέζι αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ μετά τις αμερικανικές πιέσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:45

Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οικονομία
02/10/2026 - 12:41

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα

Οικονομία
02/10/2026 - 12:38

Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 5,1% τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:38

Γαλλία: Παραμένουν στους δρόμους οι μαθητές - Κλειστά 400 σχολεία μετά τις βίαιες διαδηλώσεις

Ειδήσεις
02/10/2026 - 12:37

Κρήτη: «Βιβλικές» ποσότητες βροχής – Έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ