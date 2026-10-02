ΟΛΚΕ: Περισσότεροι από 851.000 επιβάτες κρουαζιέρας και 422 προσεγγίσεις στο εννεάμηνο

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 28–30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρη Απέργη, να παρουσιάζει την ιδιαίτερα θετική πορεία της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα κατά το εννεάμηνο του 2026, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την αναβάθμιση και ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέες υποδομές για την κρουαζιέρα και την επιβατική διασύνδεση, τα έργα στο ευρύτερο δίκτυο των λιμένων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, καθώς και οι επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο κ. Απέργης συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Η ανασυγκρότηση της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας: Ο κρίσιμος ρόλος ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, λιμένων και ναυπηγείων», μαζί με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και οργανισμών, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η MSC Ελλάς και η Celestyal.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Απέργης παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, επισημαίνοντας τη σημαντική δυναμική που καταγράφει ο Λιμένας και τη διατήρηση της ανοδικής τάσης και το 2026. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρώτες εκτιμήσεις για το 2027, οι οποίες δείχνουν ότι η κίνηση αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Η πορεία της κρουαζιέρας στον Λιμένα Κέρκυρας για το εννεάμηνο του 2026 αποτυπώνεται στα εξής βασικά στοιχεία:

+20,1% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με το 2025

σε σχέση με το 2025 +17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με το 2025

στις προσεγγίσεις σε σχέση με το 2025 Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και στο σύνολο του 2026, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 560 προσεγγίσεις και το 1 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας

Η δυναμική αυτή ενισχύει τη θέση της Κέρκυρας ως σημαντικού προορισμού κρουαζιέρας και επιβεβαιώνει τον ρόλο του λιμένα στην τουριστική και επιβατική διασύνδεση του νησιού.

«Η ισχυρή κίνηση της κρουαζιέρας και η θετική πορεία της ακτοπλοΐας επιβεβαιώνουν τον σημαντικό ρόλο του Λιμένα Κέρκυρας για τον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα του νησιού. Το επόμενο στοίχημα είναι η υψηλή αυτή κίνηση να μεταφράζεται σε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες, ισχυρότερη εμπειρία για τον επισκέπτη και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης.

Επενδύσεις σε υποδομές και διασύνδεση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επενδυτικό πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, με έμφαση στην ωρίμανση έργων και την αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν τόσο την κρουαζιέρα όσο και την ακτοπλοΐα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Απέργης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τον νέο σταθμό κρουαζιέρας, καθώς και για τον νέο σταθμό εξυπηρέτησης της γραμμής Κέρκυρα–Αλβανία. Όπως σημείωσε, εντός του επόμενου εξαμήνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες, παράλληλα με την προώθηση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, ώστε να διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και να διερευνηθούν οι διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Αναφέρθηκε στα Διαπόντια Νησιά και τους Παξούς, με τον σχεδιασμό νέων και αναβαθμισμένων λιμενικών υποδομών για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της τοπικής ανάπτυξης, δίνοντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ερείκουσας, όπου η υλοποίηση αντίστοιχου λιμενικού έργου έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού.

Ανάλογες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Νέα λιμάνια σε Μαθράκι και Οθωνούς , για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ωρίμανσης και τα έργα βρίσκονται πλέον σε στάδιο προετοιμασίας προς δημοπράτηση για την κατασκευή τους

, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ωρίμανσης και τα έργα βρίσκονται πλέον σε στάδιο προετοιμασίας προς δημοπράτηση για την κατασκευή τους Λιμένας Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών , με την οριστική μελέτη να έχει ολοκληρωθεί

, με την οριστική μελέτη να έχει ολοκληρωθεί Λιμένας Λευκίμμης , με τη βελτίωση των υποδομών να έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

, με τη βελτίωση των υποδομών να έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Έργα εκβάθυνσης σε 20 λιμάνια, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της λειτουργικότητας του δικτύου

Ξεχώρισε η παρέμβαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), κ. Απόστολου Παπαποστόλου, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σημασία του αντίκτυπου της κρουαζιέρας στο σύνολο του λιμενικού δικτύου υπό τη διαχείριση του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα του Οργανισμού εκτείνεται πέρα από τον κεντρικό λιμένα της Κέρκυρας, σε ένα ευρύ δίκτυο 37 λιμένων. Παράλληλα, αναφέρθηκε ευρύτερα στη σημασία της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου Master Plan, ως βασικού εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι επενδύσεις του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. στις υποδομές yachting, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα:

Μαρίνα στη Σπηλιά: αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους

αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους Μαρίνα στην Ιμερολιά Κασσιόπης: προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του yachting στην Κέρκυρα

προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του yachting στην Κέρκυρα Μαρίνα Mega Yacht:η μαρίνα στο δυτικό άκρο του λιμένα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ενισχύοντας τις προοπτικές της Κέρκυρας στην αγορά υψηλού επιπέδου θαλάσσιου τουρισμού

Παράλληλα, η πρώτη άφιξη πολυτελούς μίνι κρουαζιερόπλοιου στους Παξούς επιβεβαιώνει τις δυνατότητες διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος και ανάδειξης νέων προορισμών στην ευρύτερη περιοχή.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του λιμένα και θα ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Κέρκυρας ως σημαντικού κόμβου κρουαζιέρας και επιβατικής διασύνδεσης. Θέλουμε η ανάπτυξη αυτή να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου του δικτύου μας και των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τον προορισμό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), Δημήτρης Απέργης.