Η αρχιτεκτονική της αποκλιμάκωσης στη Mέση Aνατολή

Η επίσημη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το οποίο ολοκληρώθηκε αρχικά με ηλεκτρονική υπογραφή και στη συνέχεια επισφραγίστηκε επίσημα στη Γενεύη, σηματοδοτεί μια τεκτονική αλλαγή στην ισορροπία ισχύος και στη διπλωματική ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έπειτα από πολλαπλούς γύρους επίπονων, μυστικών και φανερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ένα εξαιρετικά τεταμένο διεθνές περιβάλλον, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης κατέληξαν σε ένα κείμενο κοινής αποδοχής. Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια απλή, εφήμερη κατάπαυση του πυρός, αλλά ένα πολυεπίπεδο, δομημένο πλαίσιο προσωρινής διευθέτησης, που φιλοδοξεί να επανακαθορίσει τις σχέσεις των δύο εθνών.

Η ιστορική αναδρομή των γεγονότων δείχνει ότι η βάση αυτού του μνημονίου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ένα πλαίσιο που είχε προταθεί αρχικά από την ιρανική πλευρά, το οποίο προέβλεπε σταδιακές, φασικές διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένη ιεράρχηση των προς συζήτηση ζητημάτων. Από τη συνάντηση του Ισλαμαμπάντ στα μέσα Απριλίου, οι δύο πλευρές αντάλλασσαν συνεχώς όρους και προτάσεις μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτούργησε ως ο βασικός διπλωματικός μεσολαβητής και δίαυλος επικοινωνίας. Καθώς η στρατιωτική και οικονομική κατάσταση γινόταν πιο ξεκάθαρη, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη συνειδητοποίησαν πλήρως τις επιλογές, τα πλεονεκτήματα και τα μέσα πίεσης που διέθετε η καθεμία. Αυτή η αμοιβαία επίγνωση, σε συνδυασμό με την έντονη και κοινή επιθυμία να σταματήσει ένας καταστροφικός πόλεμος φθοράς, ώθησε τους δύο ορκισμένους εχθρούς σε μια ιστορική κίνηση προσέγγισης και συμβιβασμού.

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με την πλήρη αποκάλυψη του κειμένου παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει στα τέλη Μαΐου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη συγκεκριμένων, περίπλοκων ρυθμίσεων, όπως η δημιουργία ενός γιγαντιαίου διεθνούς μεταπολεμικού ταμείου ανοικοδόμησης. Η πορεία προς την τελική υπογραφή δεν ήταν σε καμία περίπτωση ανέφελη, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν σοβαρές, απρόσμενες εξελίξεις που απείλησαν να τινάξουν τις συνομιλίες στον αέρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συνεχείς προσπάθειες στρατιωτικής και διπλωματικής δολιοφθοράς από την πλευρά του Ισραήλ, η σφοδρή πολιτική κριτική και οι εσωτερικές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η έντονη ιδεολογική και πολιτική αντιπολίτευση στο εσωτερικό του ίδιου του Ιράν. Παρά τα τεράστια αυτά εμπόδια, οι ηγεσίες των δύο χωρών επέδειξαν την απαραίτητη πολιτική βούληση να ξεπεράσουν τις εγχώριες και εξωτερικές πιέσεις, προκειμένου να κλειδώσουν τη συμφωνία.

Η διαχείριση της πληροφόρησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε ένα ξεχωριστό, αυτόνομο κεφάλαιο γεωπολιτικής στρατηγικής. Το Ιράν επέλεξε μια εξαιρετικά προληπτική και επιθετική επικοινωνιακή τακτική, διοχετεύοντας εσκεμμένα λεπτομέρειες του μνημονίου τόσο μέσω των επίσημων κρατικών του μέσων ενημέρωσης, όσο και μέσω ανώτατων αξιωματούχων που παραχωρούσαν δηλώσεις σε μεγάλα δυτικά ειδησεογραφικά δίκτυα. Αυτή η συμπεριφορά εντασσόταν σε έναν ευρύτερο πληροφοριακό πόλεμο, καθώς η Τεχεράνη πίστευε ακράδαντα ότι οι τελικοί όροι της συμφωνίας ήταν σε γενικές γραμμές εξαιρετικά ευνοϊκοί για τα δικά της συμφέροντα. Η προληπτική δημοσιοποίηση των στοιχείων επέτρεψε στο Ιράν να βολιδοσκοπήσει τις άμεσες αντιδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης και του Ισραήλ, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε μια καθαρά αμυντική θέση στον επικοινωνιακό τομέα, επιλέγοντας συστηματικά να αποφεύγουν την αναφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές ή οικονομικές λεπτομέρειες και υιοθετώντας μια σκόπιμα ασαφή και γενικόλογη προσέγγιση στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Ωστόσο, η ροή των γεγονότων έδειξε ότι το Ιράν εμφανιζόταν λιγότερο βιαστικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υπογραφή του μνημονίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ καθοδηγούνταν από την έντονη επιθυμία να μην κλιμακώσει περαιτέρω τη στρατιωτική σύγκρουση, ελπίζοντας σε μια όσο το δυνατόν ταχύτερη απεμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν, επιδεικνύοντας επιμονή και αντοχή, επεδίωκε να κερδίσει ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους στις διαπραγματεύσεις, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διχάσει και να προκαλέσει τριγμούς στη στρατηγική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ένας στόχος που διαμόρφωσε αξιοσημείωτα πρακτικά αποτελέσματα. Συνολικά, η Τεχεράνη κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων τόσο στον καθορισμό του γενικού πλαισίου και των όρων του μνημονίου, όσο και στον ρυθμό και τον έλεγχο της διαδικασίας υπογραφής, καταγράφοντας μια σημαντική στρατηγική και τακτική επιτυχία, την ώρα που η στρατηγική του Τραμπ επικεντρωνόταν στο να σταματήσει πρώτα η φωτιά του πολέμου και στη συνέχεια να εξελιχθούν οι συνομιλίες με αργούς ρυθμούς, εφαρμόζοντας μια κλασική τακτική καθυστέρησης.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Η επίσημη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της συναίνεσης και το γενικό πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, αποκαλύπτοντας τις ακριβείς δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δύο πλευρές. Το πρώτο και θεμελιώδες σημείο της συμφωνίας προβλέπει την άμεση παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών του Ιράν και του Λιβάνου, βάζοντας ένα τέλος στην τρέχουσα εμπόλεμη κατάσταση και στις εχθροπραξίες, που απειλούσαν με γενικευμένη ανάφλεξη τη Μέση Ανατολή. Αυτή η κατάπαυση του πυρός ορίζεται ρητά για ένα αρχικό χρονικό διάστημα εξήντα ημερών, το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα κρίσιμο διπλωματικό παράθυρο για τη διεξαγωγή εντατικών διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη μιας μόνιμης και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, με το κείμενο να προβλέπει ξεκάθαρα, ότι αυτή η περίοδος των εξήντα ημερών μπορεί να παραταθεί εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία.

Στον γεωοικονομικό τομέα, το μνημόνιο ορίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργούν αμέσως για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με το Ιράν να δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως για την ομαλή αποκατάσταση της εμπορικής κίνησης των φορτηγών πλοίων και των δεξαμενόπλοιων. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την υποχρέωση να άρουν αμέσως τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στα ιρανικά παράλια, επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Το πακέτο των οικονομικών μέτρων περιλαμβάνει μια σημαντική και άμεση χαλάρωση των κυρώσεων, με επίκεντρο την παροχή εξαιρέσεων για τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά και την αποδέσμευση ενός μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν σε ξένες τράπεζες, ενώ παράλληλα ανοίγει η συζήτηση για το διεθνές σχέδιο υποστήριξης της ανοικοδόμησης του Ιράν εντός του καθορισμένου παραθύρου των εξήντα ημερών.

Το πυρηνικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης, αντιμετωπίζεται στο μνημόνιο μέσω μιας ρητής δέσμευσης του Ιράν ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσει ούτε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σε καμία περίπτωση. Επιπλέον, η Τεχεράνη συμφώνησε σε επίπεδο αρχών, να προχωρήσει στην αραίωση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της. Ωστόσο, το επίσημο κείμενο ξεκαθαρίζει ότι όλες οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες, τα χρονοδιαγράμματα και οι μηχανισμοί ελέγχου αυτής της διαδικασίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά έχουν παραπεμφθεί προς συζήτηση και επίλυση κατά τη διάρκεια των εξήντα ημερών της διαπραγματευτικής περιόδου, καθιστώντας το σημείο αυτό ένα από τα πιο ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα κομμάτια της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Η δημοσιοποίηση του κειμένου έφερε στο προσκήνιο τις βαθιές, ριζικές διαφορές στην ερμηνεία και στη στάση των δύο χωρών, οι οποίες αποτυπώνονται έντονα στις δημόσιες ενημερώσεις και στις πολιτικές τοποθετήσεις των αξιωματούχων τους, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προτεραιότητες που θέτει η κάθε πλευρά. Στο πυρηνικό ζήτημα, η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει τεράστια έμφαση στη δήλωση, ότι το Ιράν υποσχέθηκε να μην κατέχει ποτέ πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει ή να απομακρύνει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο από το έδαφος του. Η Ουάσιγκτον επιμένει σθεναρά ότι οποιαδήποτε μελλοντική, μόνιμη άρση των οικονομικών κυρώσεων, πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πλήρη υλοποίηση των ιρανικών δεσμεύσεων στο πυρηνικό πεδίο.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν επαναλαμβάνει με νόημα ότι είναι επίσημος συμβαλλόμενος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να κατασκευάσει τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, αλλά υπογραμμίζει με έμφαση ότι διατηρεί στο ακέραιο τα κυριαρχικά του δικαιώματα στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις αποτελούν εθνική ιδιοκτησία και πρέπει να παραμείνουν εντός της ιρανικής επικράτειας. Οι διαφωνίες και οι αντιπαραθέσεις γύρω από αυτό το θέμα είναι τεράστιες, καθώς η ουσία της διαμάχης δεν αφορά την πρόθεση του Ιράν, αλλά τις συγκεκριμένες δυνατότητες του πυρηνικού του προγράμματος, τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς οργανισμοί θα ασκούν την εποπτεία. Το μνημόνιο κατάφερε να παραμερίσει προσωρινά αυτές τις διαφορές για να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός, γεγονός που προκάλεσε σφοδρή εσωτερική κριτική κατά της κυβέρνησης Τραμπ, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέλειψαν τα μέσα στρατιωτικής και οικονομικής αποτροπής χωρίς να αποσπάσουν ουσιαστικές παραχωρήσεις από το Ιράν, προσφέροντάς του μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας που ισοδυναμεί με αναγνώριση στρατηγικής νίκης.

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ αποτελεί ένα ακόμη πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν την πλήρη, απεριόριστη και άνευ όρων ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χωρίς την επιβολή τελών ή την παρενόχληση πλοίων, ζητώντας παράλληλα από το Ιράν να προχωρήσει στην εκκαθάριση των ναρκών εντός τριάντα ημερών. Το Ιράν, αν και δέχτηκε να ανοίξει τα Στενά, τονίζει με έμφαση ότι αυτή η κίνηση γίνεται υπό τη δική του κυριαρχική δικαιοδοσία και τον συντονισμό με το Ομάν. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι το καθεστώς διαχείρισης δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση και διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τέλη παροχής υπηρεσιών στο μέλλον. Αυτή η διάσταση απόψεων αναγκάζει την αμερικανική πλευρά να χειρίζεται το θέμα με ασάφεια, καθώς αδυνατεί να αλλάξει την πραγματικότητα του ιρανικού ελέγχου στην περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ιράν λόγω των ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις από την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των κυρώσεων είναι εξίσου σφοδρή. Το Ιράν απαίτησε και πέτυχε την άμεση αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων ύψους είκοσι τεσσάρων έως είκοσι οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων και την αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο, ως προϋπόθεση για την υπογραφή του μνημονίου. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η χαλάρωση των οικονομικών μέτρων αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, καθώς ο ίδιος είχε οικοδομήσει την πολιτική του καριέρα καταγγέλλοντας την προηγούμενη συμφωνία του Ομπάμα ως απαράδεκτη, επειδή έδινε μετρητά στο Ιράν. Στην προσπάθειά του να αμυνθεί πολιτικά, ο Τραμπ ισχυρίζεται δημόσια ότι το νέο μνημόνιο δεν προσφέρει άμεσα μετρητά στην Τεχεράνη και ότι η άρση των κυρώσεων είναι σταδιακή και εξαρτάται από τη συμπεριφορά του Ιράν. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν έμμεση οικονομική αποζημίωση, συντονίζοντας την αποδέσμευση κεφαλαίων μέσω τρίτων χωρών όπως το Κατάρ και επιτρέποντας τη δημιουργία ενός διεθνούς ταμείου ανοικοδόμησης που θα χρηματοδοτηθεί από τα κράτη του Κόλπου. Αυτή η επιλογή έχει προκαλέσει τα πυρά τόσο της αμερικανικής Δεξιάς, που θεωρεί ότι δίνεται ζωτικός χώρος στο Ιράν, όσο και της Αριστεράς, που κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιστρέφει στην πολιτική του Ομπάμα με ακόμη χειρότερους όρους.

Στο μέτωπο των σχέσεων με το Ισραήλ και τον Λίβανο, το Ιράν χρησιμοποίησε τη στρατιωτική πίεση και την απαίτηση για τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο ως βασικό μοχλό πίεσης προς την Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη κατάφερε να εξαιρέσει από την επίσημη ατζέντα των διαπραγματεύσεων τα ζητήματα που αφορούν το πυραυλικό της πρόγραμμα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τη δράση των περιφερειακών συμμάχων της, παρουσιάζοντας αυτή την εξέλιξη ως μια μεγάλη νίκη. Η αμερικανική πλευρά, από την πλευρά της, επέλεξε να αποφεύγει τις δημόσιες αναφορές στη σύγκρουση του Λιβάνου και στις σχέσεις της με το Ισραήλ, εστιάζοντας αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Ο Τραμπ αναγκάστηκε να ασκήσει έντονη προσωπική πίεση και να χρησιμοποιήσει σκληρή ρητορική προκειμένου να αναγκάσει τον Μπένγιαμιν Νετανιάχου να επιδείξει προσωρινή συγκράτηση και να αποδεχθεί το μνημόνιο των εξήντα ημερών. Παρόλα αυτά, η ηγεσία του Ισραήλ παραμένει βαθύτατα σοκαρισμένη και δυσαρεστημένη με τις αμερικανικές υποχωρήσεις, θεωρώντας τη συμφωνία ως μια στρατηγική ήττα, και είναι δεδομένο ότι θα αναζητήσει κάθε ευκαιρία για να επανέλθει σε τροχιά στρατιωτικής αναμέτρησης με το Ιράν και τις οργανώσεις που το υποστηρίζουν, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η βαθύτερη γεωπολιτική ανάλυση του μνημονίου, αποκαλύπτει ότι το χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών είναι εξαιρετικά σύντομο για την επίλυση προβλημάτων που κουβαλούν πίσω τους δεκαετίες εχθρότητας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συμφωνία του 2015 απαίτησε είκοσι μήνες εντατικών συνομιλιών εστιάζοντας μόνο στο πυρηνικό κομμάτι, γίνεται σαφές ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι απλώς μια προσπάθεια να παγώσει η σύγκρουση και να κερδηθεί χρόνος, με τις καθυστερήσεις και τις παρατάσεις να θεωρούνται απολύτως βέβαιες. Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται στη λογική της σταδιακής προσέγγισης, όπου η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα στενά αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πτώση των διεθνών τιμών της ενέργειας, ανακουφίζεται η αμερικανική οικονομία από τις πληθωριστικές πιέσεις και σταθεροποιούνται οι αγορές, δημιουργώντας τις κατάλληλες για τη κυβέρνηση συνθήκες, για την εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος ποντάρει στο γεγονός ότι, μόλις αποκατασταθεί η ομαλή ροή του πετρελαίου, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το ποιος ελέγχει τα στενά θα μειωθεί κατακόρυφα, επιτρέποντας στον Τραμπ να απομακρύνει το ιρανικό ζήτημα από την επικαιρότητα. Ακόμη και αν η αμερικανική εξωτερική πολιτική υπέστη μια στρατηγική αποτυχία, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η κοινή γνώμη θα αποδεχθεί σταδιακά τη νέα πραγματικότητα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε άλλα διεθνή μέτωπα. Ο Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι μπορεί να κρατήσει ζωντανές τις διαπραγματεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέχρι το τέλος της θητείας του, στηριζόμενος στην πεποίθηση ότι όσο οι συνομιλίες συνεχίζονται και τα Στενά είναι ανοιχτά, η παγκόσμια οικονομία δεν κινδυνεύει. Ο απώτερος στόχος του παραμένει η επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας που θα παρουσιαστεί ως καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα, αν και γνωρίζει ότι η αυξημένη αυτοπεποίθηση του Ιράν, καθιστά αυτόν τον στόχο εξαιρετικά δύσκολο. Όσον αφορά το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος ποντάρει στις εσωτερικές πολιτικές διαιρέσεις της χώρας, προσπαθώντας να παρακάμψει την τρέχουσα ηγεσία και να διατηρήσει την υποστήριξη των εγχώριων συμμάχων του.

Από την πλευρά του, το Ιράν κινείται με βάση τους δικούς του ψυχρούς υπολογισμούς. Η ηγεσία της Τεχεράνης αναγνώρισε την έντονη επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και εκμεταλλεύτηκε την οικονομική πίεση που δεχόταν η ίδια για να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών, αποφεύγοντας την κατηγορία ότι σαμποτάρει την παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν κατάφερε να εξασφαλίσει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους εκεχειρίας, ενισχύοντας τη θέση του καθεστώτος στο εσωτερικό, προστατεύοντας τους συμμάχους του στην περιοχή και κερδίζοντας τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ παράλληλα με την οικονομική ανακούφιση από την άρση των κυρώσεων. Η ιρανική πλευρά μπορεί πλέον να κάνει λόγο για μια μερική στρατηγική νίκη, αξιοποιώντας την περίοδο της εκεχειρίας για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της άμυνας της.

Ωστόσο, η δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένει απόλυτη. Οι Ιρανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η συμφωνία του 2015 είχε τη στήριξη και τις εγγυήσεις όλων των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο μοναδικός συνομιλητής είναι μια ασταθής αμερικανική κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, η νέα ηγεσία του Ιράν, εμφανώς πιο σίγουρη για τη στρατιωτική της ισχύ, δεν βασίζεται σε υποσχέσεις αλλά απαιτεί χειροπιαστές, άμεσες οικονομικές εγγυήσεις. Η μεγάλη ανησυχία της Τεχεράνης αφορά το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέξουν να παγώσουν τη διαδικασία, χωρίς να προχωρήσουν σε περαιτέρω άρση των κυρώσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ιράν θα κληθεί να αποφασίσει αν θα απαντήσει με επανέναρξη του πυρηνικού του προγράμματος, ή με την επιβολή υπέρογκων τελών στη διεθνή ναυσιπλοΐα, ένα ζήτημα που προκαλεί έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας, όπου η πολιτική ηγεσία δέχεται πιέσεις από την κοινή γνώμη για τη διατήρηση των κεκτημένων του πολέμου.

Η πιο ανησυχητική μελλοντική προοπτική αφορά το σενάριο όπου οι διαπραγματεύσεις εγκλωβίζονται σε μια παρατεταμένη γκρίζα ζώνη, όπου δεν θα υπάρχει ούτε πλήρης ειρήνη, ούτε ανοιχτός πόλεμος. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν το αυστηρό πλαίσιο των κυρώσεων, ενώ η διεθνής κοινότητα, βλέποντας τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ανοιχτά, θα έχανε σταδιακά το ενδιαφέρον της για το ιρανικό ζήτημα. Αυτή η εξέλιξη θα ανάγκαζε το Ιράν να λάβει δύσκολες αποφάσεις, επιλέγοντας είτε την αποδοχή μιας στάσιμης κατάστασης, είτε τη μονομερή κλιμάκωση της πίεσης μέσω των πυρηνικών υποδομών ή των περιφερειακών συγκρούσεων. Η παγκόσμια κοινότητα παραμένει σε στάση αναμονής, γνωρίζοντας ότι το μνημόνιο κατάφερε να σταματήσει προσωρινά τις εχθροπραξίες, αλλά άφησε όλα τα μεγάλα, δομικά προβλήματα της περιοχής ανοιχτά προς επίλυση.

Στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, το Μνημόνιο Συναντίληψης των 14 σημείων-ένα κλασσικό δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας- δεν έφερε την ειρήνη, αγόρασε απλώς χρόνο. Το αν αυτός ο χρόνος θα αξιοποιηθεί για την οικοδόμηση μιας σταθερότερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, ή αν θα αποτελέσει το προοίμιο μιας ακόμη πιο βίαιης σύγκρουσης, θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ικανότητα των δύο πλευρών να γεφυρώσουν το χάσμα των ερμηνειών, μέσα στο στενό παράθυρο των επόμενων δύο μηνών.

Πηγή https://geoeurope.org/2026/06/25/i-arxitektoniki-tis-apoklimakosis-st/