Οι «σιωπηλοί πολλαπλασιαστές ισχύος» του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας

Στη διεθνή πολιτική, η σκληρή ισχύς δεν εκφράζεται μόνο με στρατούς και όπλα. Υπάρχουν και οι λεγόμενοι «σιωπηλοί πολλαπλασιαστές ισχύος» – παράγοντες που χωρίς θόρυβο διαμορφώνουν ισορροπίες και κατευθύνουν στρατηγικές επιλογές.

Για την Ελλάδα, δύο τέτοιοι πυλώνες είναι η εμπορική ναυτιλία και η ενέργεια. Η σύμπλευσή τους στο πεδίο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δεν αποτελεί απλώς οικονομικό επίτευγμα αλλά εργαλείο γεωπολιτικής βαρύτητας.

Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου στόλου LNG carriers, περίπου το 22% σε αριθμό και ακόμη υψηλότερο ποσοστό σε νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για πλοία υψηλού κόστους και τεράστιας τεχνολογικής αξίας, που λίγες χώρες μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα.

Η αμερικανική στρατηγική ενεργειακής κυριαρχίας βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα πλοία. Χωρίς τον ελληνόκτητο στόλο, η εξαγωγή LNG από τα terminals του Τέξας και της Λουιζιάνα προς την Ευρώπη θα ήταν αδύνατη σε κλίμακα που να καλύψει τις ανάγκες της ηπείρου μετά την αποκοπή από το ρωσικό αέριο.

Οι Έλληνες εφοπλιστές, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, εξασφάλισαν ότι η Δύση έχει στη διάθεσή της έναν αξιόπιστο στόλο μεταφοράς LNG, συνδέοντας την ελληνική ναυτιλία με τον πυρήνα της αμερικανικής γεωπολιτικής στρατηγικής.

Η Ελλάδα δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο του θαλάσσιου μεταφορέα. Με την ανάπτυξη υποδομών FSRU (πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης) και την ενίσχυση των σταθμών όπως η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη, η χώρα αναδεικνύεται σε κόμβο εισαγωγής και διανομής LNG.

Το FSRU της Αλεξανδρούπολης, σε πλήρη λειτουργία από το 2024, συνδέεται με το ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών και τροφοδοτεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τις ενεργειακά ευάλωτες χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, νέα projects σχεδιάζονται στην Ελευσίνα και αλλού, δημιουργώντας ένα πλέγμα υποδομών που μετατρέπει την Ελλάδα από «καταναλωτή» σε «διανομέα» ενέργειας.

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ουάσιγκτον επεδίωξε να αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο με αμερικανικό LNG. Αυτό απαιτούσε δύο βασικά στοιχεία: στόλο για να το μεταφέρει και κόμβους για να το υποδεχτούν. Η Ελλάδα προσφέρει και τα δύο.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι η αξιοπιστία του σχεδίου τους εξαρτάται από την ελληνική συμβολή. Ούτε η Πολωνία ούτε η Γερμανία διαθέτουν τη ναυτιλιακή παράδοση και το δίκτυο που έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές.

Ούτε τα ενεργειακά hubs της Κεντρικής Ευρώπης μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις εισροές LNG μέσω ελληνικών λιμένων και FSRU. Έτσι, η Αθήνα καθίσταται κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα ενεργειακής ασφάλειας της Δύσης.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η χώρα διαθέτει πλέον ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο, τη δυνατότητα να επηρεάζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και, κατ’ επέκταση, την επιτυχία της αμερικανικής στρατηγικής.

Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα δεν είναι αναλώσιμη ούτε απλός «περιφερειακός παίκτης». Η συμβολή της Ελλάδας στη ναυτιλία LNG και στις υποδομές FSRU την καθιστά εταίρο που η Ουάσιγκτον υπολογίζει. Σε έναν κόσμο όπου η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με πολιτική σταθερότητα, η Ελλάδα έχει ρόλο-κλειδί.

Η εμπορική ναυτιλία και οι ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας δεν είναι απλώς κομμάτια μιας εθνικής οικονομίας. Είναι στρατηγικοί πολλαπλασιαστές ισχύος που τοποθετούν τη χώρα στο κέντρο της δυτικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ελλάδα δεν προσφέρει απλώς γεωγραφία, προσφέρει πλέον κρίσιμη υποδομή και μεταφορική ισχύ. Και αυτό την καθιστά αναντικατάστατο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα της Δύσης.

Με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους LNG carriers στον κόσμο και με νέα FSRU που διανέμουν αμερικανικό αέριο στην Ευρώπη, η Ελλάδα κρατάει στα χέρια της ένα γεωπολιτικό χαρτί ανεκτίμητης αξίας.

Η Ουάσιγκτον το γνωρίζει αυτό και το λαμβάνει υπόψη της. Το ζήτημα είναι αν η Αθήνα θα αξιοποιήσει αυτό το «όπλο» με μακροπρόθεσμη στρατηγική ή θα το αφήσει να χαθεί μέσα στην καθημερινή πολιτική διαχείριση.