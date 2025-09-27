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Στρατιωτική θητεία: «Επιβραβεύσεις» για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το Λύκειο
Ειδήσεις
21:09 - 27 Σεπ 2025

Στρατιωτική θητεία: «Επιβραβεύσεις» για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το Λύκειο

Reporter.gr Newsroom
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Νομοσχέδιο με σαρωτικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με την 1η Ιανουαρίου να θεωρείται ημερομηνία–«ορόσημο» για τα νέα δεδομένα. Από το επόμενο έτος, άντρες αλλά και εθελόντριες γυναίκες θα κατατάσσονται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά στο χρόνο της βασικής εκπαίδευσης, που αυξάνεται από τρεις σε δέκα εβδομάδες, ενώ εξετάζεται και η καθιέρωση ενιαίας θητείας εννέα μηνών για όλους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Παράλληλα, το ΥΠΕΘΑ μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύει τους νέους που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν αμέσως μετά το λύκειο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αναβολές θα συνεχίσουν να δίνονται για σπουδές, ωστόσο αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησής τους. Η φοίτηση σε Επαγγελματικά Λύκεια ή σχολές κατάρτισης θα προσφέρει αναβολή έως τα 22 (αντί για 24 σήμερα), ενώ για τα πανεπιστήμια η αναβολή θα φτάνει έως τα 25 έτη (αντί για 26), με εξαίρεση τις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα απολυτήρια Ι5. Το 2020 απαλλάχθηκαν 8.376 άτομα, ενώ το 2024 ο αριθμός εκτινάχθηκε στις 11.389. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να μπει «φρένο» σε φαινόμενα απάτης: πλέον η απαλλαγή θα απαιτεί γνωμάτευση πρώτα από γιατρό του ΕΣΥ και στη συνέχεια από ειδική διακλαδική επιτροπή.

Επιπλέον, θα θεσπιστούν κίνητρα για τους ανυπότακτους ώστε να καταταγούν, ενώ αλλαγές έρχονται και για την εξαγορά της θητείας. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται μετά την ηλικία των 40, έναντι του ισχύοντος ορίου των 32.

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