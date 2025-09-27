ΝΑΤΟ: Ενίσχυση της επιτήρησης στη Βαλτική μετά τα περιστατικά με drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αύξηση των μέτρων παρακολούθησης στη Βαλτική Θάλασσα, μετά τα πρόσφατα περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drones σε αεροδρόμια της Δανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επιπλέον μέσων συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, ενώ έχει ήδη αποφασιστεί η αποστολή τουλάχιστον μίας φρεγάτας αεράμυνας. Πρόκειται για μια απόφαση που στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος όσο και στη διασφάλιση της ασφάλειας των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Οι δανικές αρχές περιέγραψαν τα περιστατικά με τα drones ως μορφή «υβριδικής επίθεσης». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει ενέργειες που δεν είναι αποκλειστικά στρατιωτικές, αλλά συνδυάζουν συμβατικές και μη συμβατικές τακτικές, με σκοπό να υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα μιας χώρας.

Η περιοχή της Βαλτικής έχει κρίσιμη στρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ, δεδομένης της γεωπολιτικής της θέσης και της γειτνίασης με τη Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι η Συμμαχία πραγματοποιεί τακτικά επιχειρήσεις και ασκήσεις στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στα μέλη της και να αποτρέψει κάθε πιθανή απειλή.

Η πρόσφατη δραστηριότητα με τα drones ήρθε να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Για το λόγο αυτό, το ΝΑΤΟ προχώρησε σε άμεση κλιμάκωση των μέτρων επιτήρησης, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένο να προστατεύσει τον εναέριο χώρο και τις ζωτικές εγκαταστάσεις της Βαλτικής.