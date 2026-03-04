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Ελληνικό VLCC πέτυχε τον υψηλότερο ημερήσιο ναύλο spot που έχει καταγραφεί ποτέ
Ναυτιλία
18:33 - 04 Μαρ 2026

Ελληνικό VLCC πέτυχε τον υψηλότερο ημερήσιο ναύλο spot που έχει καταγραφεί ποτέ

Reporter.gr Newsroom
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Η Tankers International ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/3) ότι το Pantanassa (317.000 dwt, κατασκευής 2011) της Minerva Marine ναυλώθηκε από τη νοτιοκορεατική διυλιστηριακή εταιρεία GS Caltex στο εντυπωσιακό ποσό των 436.000 δολαρίων ημερησίως. Ασφαλώς ένα τέτοιο ποσό θωρούνταν αδιανόητο μέχρι την επίθεση του Σαββατοκύριακου στο Ιράν, η οποία περιόρισε δραστικά τις αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό όρους (subjects), επιβεβαιώνει τα θεωρητικά επίπεδα ναύλων που οι αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει «αστρονομικά».

Η ναύλωση διάρκειας 60 ημερών αντιστοιχεί σε έσοδα 26,2 εκατ. δολαρίων για το ταξίδι, σύμφωνα με στοιχεία της Tankers International.

Δύο ναυλομεσίτες δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο ναυλώθηκε για φόρτωση στο σαουδαραβικό λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα με 28 εκατ. δολάρια, καθώς οι εξαγωγείς επιχείρησαν να εκτρέψουν φορτία μακριά από τα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία ξεπερνά τα 307.000 δολάρια ημερησίως που είχαν επιτευχθεί το 2019 μετά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά εταιρειών της China COSCO Shipping.

Ο ελληνικός όμιλος Angelicoussis Group εξασφάλισε επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει καταγραφεί, σε ναύλωση προς την ταϊλανδέζικη PTT.

Το Maran Thaleia (321.000 dwt, κατασκευής 2011) πέτυχε ημερήσιο ναύλο 300.000 δολαρίων.

Το Baltic Exchange αποτίμησε τη Δευτέρα τα ταξίδια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία στα 431.800 δολάρια ημερησίως, αυξημένα κατά 94% μέσα σε μία ημέρα και 140% μέσα σε μία εβδομάδα.

Η Clarksons Securities είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί.

Οι ναύλοι για δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω.

«Παρότι αυτό επηρεάζει κυρίως τα δρομολόγια της Μέσης Ανατολής, οι εκτιμήσεις ναύλων και για άλλες διαδρομές έχουν επίσης αυξηθεί», ανέφερε η επενδυτική τράπεζα.

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