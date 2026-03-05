ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία σε «εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
11:50 - 05 Μαρ 2026

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία σε «εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις εξαιτίας της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Μπανγκόκ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πλέον από συχνότερα και πιο απρόβλεπτα σοκ. Όπως σημείωσε, το Ταμείο έχει ήδη προειδοποιήσει τα κράτη-μέλη του ότι η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η «νέα κανονικότητα» για τη διεθνή οικονομία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδη προκειμένου να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη για την οικονομική προοπτική της Ασίας έως το 2050. Στο περιθώριο της διοργάνωσης υπογράμμισε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως ανέφερε, η παρατεταμένη ένταση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας, να περιορίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πολεμική σύγκρουση, που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, προκάλεσε έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες έντονες διακυμάνσεις. «Οι αγορές κινούνται σαν τρενάκι του τρόμου», σχολίασε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσο ταχύτερα τερματιστεί η σύγκρουση, τόσο πιο θετικές θα είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και ενδέχεται να παραταθεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και Μαρκ Ρούτε
Πολιτική

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και Μαρκ Ρούτε

Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του Apache
Ειδήσεις

Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του Apache

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;
Ειδήσεις

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: Ανατιμήσεις - «φωτιά» σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:13

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:04

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp

Αυτοδιοίκηση
10/06/2026 - 11:59

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:53

Στο Γκουαντάναμο ο Χέγκσεθ εν μέσω της διπλωματικής έντασης ΗΠΑ - Κούβας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ