Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία σε «εκ νέου σε δοκιμασία» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις εξαιτίας της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε η γενική διευθύντρια του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Μπανγκόκ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πλέον από συχνότερα και πιο απρόβλεπτα σοκ. Όπως σημείωσε, το Ταμείο έχει ήδη προειδοποιήσει τα κράτη-μέλη του ότι η αβεβαιότητα τείνει να γίνει η «νέα κανονικότητα» για τη διεθνή οικονομία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδη προκειμένου να συμμετάσχει σε περιφερειακή διάσκεψη για την οικονομική προοπτική της Ασίας έως το 2050. Στο περιθώριο της διοργάνωσης υπογράμμισε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως ανέφερε, η παρατεταμένη ένταση ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών της ενέργειας, να περιορίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πολεμική σύγκρουση, που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, προκάλεσε έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες έντονες διακυμάνσεις. «Οι αγορές κινούνται σαν τρενάκι του τρόμου», σχολίασε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσο ταχύτερα τερματιστεί η σύγκρουση, τόσο πιο θετικές θα είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και ενδέχεται να παραταθεί.