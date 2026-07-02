Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc για τις πολιτικές εξελίξεις περιλαμβάνει μερικά νέα ενδιαφέροντα στοιχεία: Το 56,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι προτιμάει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές αντί να διαμορφωθεί κυβέρνηση συνεργασίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Αυτοί που προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας, αντί για εκλογές, είναι το 39%. Από αυτούς που προτιμούν κυβέρνηση συνεργασίας το υψηλότερο ποσοστό 28,7% προτιμά συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ και άλλων μικρότερων κομμάτων, ενώ συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προτιμά το 11,2%. Αυτοδυναμία της ΝΔ προτιμά το 24,8%. Όμως υπάρχει και ένα ποσοστό 10,1% που προτιμά συνεργασία ΝΔ με άλλα δεξιά κόμματα.

Τα ευρήματα αυτά προκαλούν το ερώτημα γιατί η πλειοψηφία προτιμά να γίνουν δεύτερες εκλογές αντί για κυβέρνηση συνεργασίας. Υποθέτουμε ότι δεν επιθυμούν να μείνει διαρκώς χωρίς κυβέρνηση η χώρα και εκτιμούν ότι στις δεύτερες εκλογές θα ενισχυθούν τα δυο κόμματα που θα βρίσκονται στις δυο πρώτες θέσεις στις πρώτες εκλογές, συνεπώς εκεί θα επανεξεταστεί πιο σοβαρά το θέμα των συνεργασιών. Ενδεχομένως θεωρούν ότι με τις δεύτερες εκλογές θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα εκτιμηθεί ρεαλιστικότερα η πολιτική ισορροπία. Ίσως κάποιοι να εκτιμούν ότι το πρώτο κόμμα θα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές οπότε θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και είναι πιθανό ότι κάποιοι πολίτες θεωρούν βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία συνεργασίας μετά την πρώτη Κυριακή, συνεπώς δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους την ερώτηση περί κυβέρνησης συνεργασίας.

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι η συνεργασία ΝΔ -ΠΑΣΟΚ δεν αρέσει στην πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι μόνο στο ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί για να διαμορφώσει κυβέρνηση συνεργασίας. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι περισσότεροι (28,7%) προτιμούν συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ και άλλων μικρότερων κομμάτων. Ίσως αυτό υποκρύπτει την επιθυμία δημιουργίας μιας πραγματικά κεντροαριστερής κυβέρνησης, μια ευκαιρία που χάθηκε όταν ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε να συνεργαστεί με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου αντί για το ΠΑΣΟΚ και να σχηματίσει το αριστεροδεξιό υβρίδιο με το οποίο κυβέρνησε.

Η συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ δεν είναι καθόλου ορατή αυτή τη στιγμή, λόγω του κακού παρελθόντος στη σχέση των δυο κομμάτων, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί μετά τις δεύτερες εκλογές, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε. Θα εξαρτηθεί όμως από δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν τότε, από τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ και από τον Τσίπρα προσωπικά.

Τέλος ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης είναι πως από όσους δεν ψήφισαν στις εκλογές του 2023 και λένε ότι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, οι περισσότεροι (17,9%) θα ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Καρυστινού, το 15,8% την ΕΛΑΣ, από 10% παίρνουν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας και 6,4% η Φωνή Λογικής. Αντίθετα από όσους δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές αλλά θα ψηφίσουν τώρα, μόνο 5,5% πηγαίνει είτε στη ΝΔ είτε στο ΠΑΣΟΚ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αποχή του 2023 ήταν μάλλον αντισυστημική ψήφος που τώρα μπορεί να εκδηλωθεί και αυτό ενδέχεται να αλλάξει αρκετές ισορροπίες τόσο στα ποσοστά των εκλογών, όσο και στις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Είναι δύσκολο να εξαχθεί ξεκάθαρο συμπέρασμα από αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ενδεικτικά της επιφυλακτικότητας που έχουν οι πολίτες έναντι όλων των κομμάτων, της αντισυστημικής διάθεσης μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων αλλά και της δυσκολίας τους να δουν θετικές προοπτικές από κυβερνήσεις συνεργασίας.