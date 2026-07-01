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Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά
Πολιτική
22:52 - 01 Ιουλ 2026

Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από πέντε στους δέκα πολίτες προτιμούν να γίνουν ξανά εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το β’ μέρος της δημοσκόπησης Marc, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.  

Παράλληλα, ενδιαφέρον τα ευρήματα που σχετίζονται με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, όσο και με τη δεξαμενή από την οποία αντλεί ψήφους η ΕΛΑΣ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djne1nycsna1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικότερα, το 49,6% δηλώνει ότι επιθυμεί οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, ενώ το 44,7% θέλει πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο.

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Επιπλέον, το 56,7% δηλώνει ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει να ξαναγίνουν εκλογές, ενώ το 39% δηλώνει ότι θέλει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.

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Ενδιαφέρον έχει ακόμη ότι ως προς τι είδος της κυβέρνησης που προτιμούν οι πολίτες, το 28,7% προκρίνει μία συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ και άλλων μικρότερων κομμάτων, ενώ το 24,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ και το 11,2% λέει «ναι» σε συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

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Θετικοί σε ίδρυση κόμματος Σαμαρά τρεις στους δέκα

Σχετικά με το αν πρέπει ή όχι ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα, το 60,2% απαντά αρνητικά, ενώ μόλις το 29% είναι θετικό. Οι περισσότερες αρνητικές απαντήσεις, δε, έρχονται από ψηφοφόρους της ΝΔ (87,6%), ενώ ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης (71,4%).

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Πόσοι όμως θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά;

Το 66,4% απαντά «σίγουρα όχι» και το 19,9% «μάλλον όχι», ενώ το 2,9% μόλις δηλώνει πως θα το ψήφιζε σίγουρα και το 9,5% το θεωρεί «αρκετά πιθανό».

Από πού χάνουν τα κόμματα

Η ΝΔ χάνει κυρίως από την αδιευκρίνιστη ψήφο (12,9%), ενώ η ΕΛΑΣ «κλέβει» 3,8%, το ΠΑΣΟΚ 2,7% και η Ελληνική Λύση 3,5%.

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Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, χάνει 8,3% από την ΕΛΑΣ και 5,7% από την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος υπολογίζεται στο 15,4%.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει συσπείρωση μόλις 3,9% χάνει το 57,5% από την ΕΛΑΣ και το 7,5% από την «Ελπίδα», ενώ ένα 5,5% κατευθύνεται στην Πλεύση Ελευθερίας και ένα 2,9% στους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη.

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Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

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Ελπίδα και ΕΛΑΣ ως πρώτες επιλογές σε όσους απείχαν το 2023 και θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές

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