Marc: Νέες εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει το 56,7% – Πόσοι λένε «ναι» στον Σαμαρά

Πάνω από πέντε στους δέκα πολίτες προτιμούν να γίνουν ξανά εκλογές σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προκύπτει από το β’ μέρος της δημοσκόπησης Marc, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Παράλληλα, ενδιαφέρον τα ευρήματα που σχετίζονται με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, όσο και με τη δεξαμενή από την οποία αντλεί ψήφους η ΕΛΑΣ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

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Αναλυτικότερα, το 49,6% δηλώνει ότι επιθυμεί οι εκλογές να γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, ενώ το 44,7% θέλει πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο.

Επιπλέον, το 56,7% δηλώνει ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θέλει να ξαναγίνουν εκλογές, ενώ το 39% δηλώνει ότι θέλει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Ενδιαφέρον έχει ακόμη ότι ως προς τι είδος της κυβέρνησης που προτιμούν οι πολίτες, το 28,7% προκρίνει μία συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ και άλλων μικρότερων κομμάτων, ενώ το 24,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ και το 11,2% λέει «ναι» σε συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Θετικοί σε ίδρυση κόμματος Σαμαρά τρεις στους δέκα

Σχετικά με το αν πρέπει ή όχι ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα, το 60,2% απαντά αρνητικά, ενώ μόλις το 29% είναι θετικό. Οι περισσότερες αρνητικές απαντήσεις, δε, έρχονται από ψηφοφόρους της ΝΔ (87,6%), ενώ ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης (71,4%).

Πόσοι όμως θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά;

Το 66,4% απαντά «σίγουρα όχι» και το 19,9% «μάλλον όχι», ενώ το 2,9% μόλις δηλώνει πως θα το ψήφιζε σίγουρα και το 9,5% το θεωρεί «αρκετά πιθανό».

Από πού χάνουν τα κόμματα

Η ΝΔ χάνει κυρίως από την αδιευκρίνιστη ψήφο (12,9%), ενώ η ΕΛΑΣ «κλέβει» 3,8%, το ΠΑΣΟΚ 2,7% και η Ελληνική Λύση 3,5%.

Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, χάνει 8,3% από την ΕΛΑΣ και 5,7% από την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος υπολογίζεται στο 15,4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει συσπείρωση μόλις 3,9% χάνει το 57,5% από την ΕΛΑΣ και το 7,5% από την «Ελπίδα», ενώ ένα 5,5% κατευθύνεται στην Πλεύση Ελευθερίας και ένα 2,9% στους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ελπίδα και ΕΛΑΣ ως πρώτες επιλογές σε όσους απείχαν το 2023 και θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές