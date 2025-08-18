ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ξηλώνονται» τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα
Αυτοδιοίκηση
11:22 - 18 Αυγ 2025

«Ξηλώνονται» τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

  • Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα
  • Πανεπιστημίου
  • Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου
  • Μετς: Αναπαύσεως
  • Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου
  • Εξάρχεια: Στουρνάρη
  • Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης
  • Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)
  • Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου
  • Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας
  • Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος
  • Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)
  • Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου
  • Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά
  • Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας
  • Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για τη μείωση του οπτικού θορύβου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Ευχαριστούμε τον ΟΤΕ για τη συνεργασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο
Ειδήσεις

Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Γερμανικός Τύπος: Η ειρήνη στην Ουκρανία θα είναι επώδυνη - Τα σενάρια τρόμου
Ειδήσεις

Γερμανικός Τύπος: Η ειρήνη στην Ουκρανία θα είναι επώδυνη - Τα σενάρια τρόμου

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €7,95 δισ. το επτάμηνο - Φορολογικά έσοδα €40,5 δισ.
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €7,95 δισ. το επτάμηνο - Φορολογικά έσοδα €40,5 δισ.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Ευρωπαίων ηγετών

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο
Εργασιακά

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση
Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση

ΟΤΕ: Τι οδήγησε στην αναβάθμιση από την S&amp;P Global Ratings - Οι πυλώνες ανάπτυξης και οι προπτικές της αγοράς
Αναλύσεις

ΟΤΕ: Τι οδήγησε στην αναβάθμιση από την S&P Global Ratings - Οι πυλώνες ανάπτυξης και οι προπτικές της αγοράς

S&amp;P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία
Αυτοδιοίκηση

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 09:54

ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:50

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:39

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/06/2026 - 09:34

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:26

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ