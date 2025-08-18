«Ξηλώνονται» τα καρτοτηλέφωνα στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.



Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα : Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα

: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα Πανεπιστημίου

Ομόνοια : Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου Μετς: Αναπαύσεως

Αναπαύσεως Κολωνάκι : Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου Εξάρχεια : Στουρνάρη

: Στουρνάρη Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός : Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια) Γκύζη : Βαρβάκη & Μομφεράτου

: Βαρβάκη & Μομφεράτου Εξάρχεια / Νεάπολη : Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας Παγκράτι : Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)

Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη) Ιλίσια : Παπαδιαμαντοπούλου

: Παπαδιαμαντοπούλου Κουκάκι / Ν. Κόσμος : Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά Αμπελόκηποι : Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για τη μείωση του οπτικού θορύβου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Ευχαριστούμε τον ΟΤΕ για τη συνεργασία.