ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο
Ειδήσεις
10:30 - 18 Αυγ 2025

Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αριθμός των νεκρών από μια ανεξήγητη έκρηξη την περασμένη εβδομάδα σε μια μονάδα παραγωγής στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 134 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα (18/8).

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιοχής Ριαζάν που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, δήλωσε την Παρασκευή (15/8) ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε ένα εργαστήριο του εργοστασίου.

Ωστόσο, από τις αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά ή τι ακριβώς παρήγαγε το εργοστάσιο. Οι επίσημες ρωσικές πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες πέραν των προσπαθειών για τον εντοπισμό και τη περίθαλψη των τραυματιών.

«Μέχρι σήμερα, 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του έκτακτου συμβάντος», ανέφερε η τοπική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων 31 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στο Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ 103 ασθενείς υποβάλλονται σε εξωνοσοκομειακή θεραπεία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Πτώση στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Πτώση στη Νότια Κορέα

Nέα... ενέδρα του Τραμπ στον Ζελένσκι με ένα σκληρό δίλημμα για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Nέα... ενέδρα του Τραμπ στον Ζελένσκι με ένα σκληρό δίλημμα για την Ουκρανία

Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Ο Τραμπ υιοθετεί τις απαιτήσεις Πούτιν: Όχι σε Κριμαία και NATO για την Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση
Ειδήσεις

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα
Ειδήσεις

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία
Ειδήσεις

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι
Ειδήσεις

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Σενάρια ανασχηματισμού και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας της ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν τα μαχαίρια τους: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
05/06/2026 - 09:54

ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:50

Bally’s Intralot: Δεσμευτική προσφορά για την evoke – Στα 243,1 εκατ. λίρες η αποτίμηση

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:39

ΙDEAL Holdings: Στο Χρηματιστήριο τα Attica τον Ιούνιο – Στο «μικροσκόπιο» νέες επενδύσεις στα τρόφιμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/06/2026 - 09:34

Δάκος Food Industries: Επενδύσεις €25 εκατ. και διπλασιασμός εξαγωγών έως το 2030 – Νέα εποχή για την Ήλιος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:26

Γερμανία: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:20

Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά – Πρόστιμο €3.557

Οικονομία
05/06/2026 - 09:12

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» για 350.000 δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 09:09

ΠΑΔΑ – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 4ος κύκλος του Executive MBA in Hotel Management

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:05

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

Ακίνητα
05/06/2026 - 08:59

Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει για δανειολήπτες και servicers μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ