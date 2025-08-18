Ρωσία: Τουλάχιστον 20 νεκροί και 134 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο

Ο αριθμός των νεκρών από μια ανεξήγητη έκρηξη την περασμένη εβδομάδα σε μια μονάδα παραγωγής στην περιοχή Ριαζάν της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 20 νεκρούς και 134 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα (18/8).

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιοχής Ριαζάν που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, δήλωσε την Παρασκευή (15/8) ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε ένα εργαστήριο του εργοστασίου.

Ωστόσο, από τις αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά ή τι ακριβώς παρήγαγε το εργοστάσιο. Οι επίσημες ρωσικές πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες πέραν των προσπαθειών για τον εντοπισμό και τη περίθαλψη των τραυματιών.

«Μέχρι σήμερα, 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του έκτακτου συμβάντος», ανέφερε η τοπική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων 31 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στο Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ 103 ασθενείς υποβάλλονται σε εξωνοσοκομειακή θεραπεία».