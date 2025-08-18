Γερμανικός Τύπος: Η ειρήνη στην Ουκρανία θα είναι επώδυνη - Τα σενάρια τρόμου

Ο γερμανικός Τύπος σχολιάζει τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, τις επιλογές που έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ρόλο της Ευρώπης.

«Σήμερα όλα περιστρέφονται γύρω από τον πόλεμο και την ειρήνη στην Ουκρανία, επομένως και στην Ευρώπη! Η σύνοδος κορυφής στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων, έχει μια τεράστια πίεση προσδοκιών (...) Όλα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά μια αμυδρή ελπίδα. Όμως ταυτόχρονα είναι κάτι περισσότερο από όλα όσα τόλμησε κανείς εδώ και εβδομάδες. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για αυτή την αχτίδα ελπίδας» αναφέρει σε σχόλιό της η εφημερίδα Bild.

Η DW αναμεταδίδει το σχόλιο: «Σε αντίθεση με την παλαιότερη στάση του, ο Τραμπ είναι πρόθυμος να εμπλέξει τις ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αν κάτι τέτοιο συνέβαλε στη λήξη του πολέμου. Ο Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος να εξασφαλίσει την ειρήνη με αμερικανικά στρατεύματα. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν αυτό το επικίνδυνο έργο, το οποίο θα σήμαινει τελικά ακόμη και την ανάπτυξη Γερμανών στρατιωτών στην Ουκρανία. Οι πιο δύσκολες αποφάσεις θα βαρύνουν την Ουκρανία. Ο Πούτιν ζητά όλο το Ντονμπάς και τα υπόλοιπα κατεχόμενα εδάφη ως τίμημα για την υπόσχεσή να μη δεχθεί η Ουκρανία και άλλη ευρωπαϊκή χώρα επίθεση στο μέλλον. Ο Τραμπ χρειάζεται μια βασική συγκατάθεση του Ζελένσκι για μια 'ανταλλαγή εδαφών'.

Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ, του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων: δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον Πούτιν ούτε στο ελάχιστο, παρά μόνο ως συμβατικό εταίρο. Όλα συντείνουν στο εξής: θα είναι μια επώδυνη ειρήνη. Το εναλλακτικό: ένας μακροχρόνιος πόλεμος».

Ηandelsblatt: Θα μπορούσε να είχε πάει χειρότερα

Από την πλευρά της η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει: «Πρέπει να παραδεχτούμε το εξής: τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Ο Τραμπ θα μπορούσε να είχε κάνει μια συμφωνία με τον Πούτιν εις βάρος των Ευρωπαίων και κυρίως σε βάρος της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να επανάβει τη θέση περί 'ανταλλαγής εδαφών', κάτι που φυσικά θα σήμαινε παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα. Οι δύο τους θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει σε ένα είδος άτυπης, υπαγορευμένης ειρήνης σε βάρος των ευρωπαϊκών και κυρίως των ουκρανικών συμφερόντων ασφαλείας.