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Μενδώνη και Χαρδαλιάς δρομολογούν 21 έργα πολιτισμού €40 εκατ. στην Αττική
Αυτοδιοίκηση
11:44 - 19 Αυγ 2025

Μενδώνη και Χαρδαλιάς δρομολογούν 21 έργα πολιτισμού €40 εκατ. στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Την υλοποίηση 21 μεγάλων έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτισμού.

Η σχετική προγραμματική σύμβαση υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027», δηλαδή τους ευρωπαϊκούς πόρους που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Η στρατηγική της ΟΧΕ Πολιτισμού βασίζεται στον θεματικό άξονα που συνδέει την Ελευσίνα, την Αθήνα και το Λαύριο – τρεις εμβληματικούς πόλους της θρησκευτικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της Αττικής διαχρονικά. Μέσα από τον σχεδιασμό αυτόν επιδιώκεται:

  • η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος,
  • η ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Αττικής,
  • η αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των επισκεπτών,
  • και η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος είναι η Αττική να εξελιχθεί σε έναν αναβαθμισμένο πολιτιστικό προορισμό με διεθνή απήχηση, όπου το αττικό τοπίο και η ιστορική κληρονομιά θα αποτελούν κεντρικά στοιχεία της αναπτυξιακής ταυτότητας της Περιφέρειας.

Λίνα Μενδώνη: «Έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής»

«Με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, δρομολογούμε την υλοποίηση 21 μεγάλων έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής και αναδεικνύουν το συγκριτικό, μοναδικό, πλεονέκτημα του τόπου μας, τον Πολιτισμό. Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση που υπογράψαμε, Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και στηρίζουμε εμπράκτως, με πόρους ύψους 40 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ «Αττική 2021 – 2027», την αναβάθμιση των πολιτιστικών υπηρεσιών και υποδομών. Η ενίσχυση του άξονα που συνδέει την Αθήνα με την Ελευσίνα και το Λαύριο, τριών εκ των σημαντικότερων πολιτιστικών πόλων στην ιστορική διαχρονία της Αττικής, στοχεύει στην επιμήκυνση του μέσου χρόνου παραμονής των επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πολιτιστική εξωστρέφεια του Λεκανοπεδίου. Όπως αποδεικνύουν διεθνείς μελέτες, ο πολιτιστικός τουρισμός καλύπτει ένα 40% της οικονομίας του τουρισμού. Μέσα από συνέργειες, σαν και αυτήν, αναδεικνύουμε πολιτιστικά τοπόσημα της Αττικής και πολιτιστικούς πόλους, ανάγοντάς τους σε αναπτυξιακούς πόρους. Δίνουμε, παράλληλα, έμφαση στον τομέα των ψηφιακών δράσεων και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της ολιστικής πολιτικής μας, από το 2019, για ψηφιοποίηση. Θέλουμε, μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα έργα και τις δράσεις της ΟΧΕ να καταστεί το αττικό τοπίο, με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει, ακόμη πιο ελκυστικό για τους επισκέπτες».

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που αξιοποιεί τους κοινοτικούς της πόρους του ΕΣΠΑ για την ολιστική ανάδειξη του πολιτιστικού της πλούτου»

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, ανοίγουμε σήμερα μια νέα σελίδα για ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Αττικής μας, τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η σημερινή υπαφή της ΟΧΕ αποτελεί το επιστέγασμα της άψογης συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό Λίνα Μενδώνη, πάνω στους κοινούς μας στόχους. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανος, γιατί η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που αξιοποιεί τους κοινοτικούς της πόρους του ΕΣΠΑ για μια ανάλογη δράση, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά ένας αναπτυξιακός φορέας Περιφέρειας, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» αναδεικνύεται ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για την υλοποίηση των έργων της ΟΧΕ». Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, οι προβλεπόμενοι πόροι, οι οποίοι με την υπερδέσμευση μπορεί να αγγίξουν έως και τα 48 εκατ. ευρώ, διαμορφώνουν ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, με άξονα τον πολιτισμό και τον τουρισμό. «Η Αττική καθίσταται κορυφαίος προορισμός για τους λάτρεις του πολιτισμού και της Ιστορίας. Καθήκον μας είναι όχι μόνο η διαφύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών της, αλλά κυρίως η ανάδειξή τους και η αξιοποίησή τους ως μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Ενώνουμε δυνάμεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές, ολιστικές παρεμβάσεις, με γνώση και συνέπεια. Στόχος μας είναι η κάθετη διασύνδεση πολιτισμού και θεματικού τουρισμού, ώστε κάθε επισκέπτης να βιώνει μια αυθεντική εμπειρία, είτε βρεθεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είτε την πιο απομακρυσμένη γωνιά του Λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Αττικής ανοίγει νέους δρόμους, ενώνοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη δυναμική κάθε περιοχής ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Κομβικά έργα και πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του πολιτισμού στην Αττική

Στο πλαίσιο της ΟΧΕ προβλέπεται η υλοποίηση έργων που έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και τη λειτουργική αναβάθμιση ιστορικών τοποσήμων και μνημείων της πρωτεύουσας, όπως:

  • Η επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης
  • Οι επεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπείου, των Παριλισσίων Ιερών και της βασιλικής Λεωνίδη
  • Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλη, μέσα και από ψηφιακές δράσεις
  • Η αποκατάσταση του πυρόπληκτου νεοκλασικού επί της Σταδίου 47 και η μετατροπή του σε Θεατρικό Μουσείο, με παράλληλη καταγραφή της συλλογής του
  • Η αναπαλαίωση του διατηρητέου επί της Διόσκουρων 7 στην Πλάκα και η μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο
  • Η αποκατάσταση της διατηρητέας «Οικίας Κοκοβίκου» στην Πλάκα και η μετατροπή της σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Η πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας «Ακροπολ»

Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης και σε όλη την Αττική, για την αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελευσίνα και τον Ραμνούντα, η Ιερά Μονή Δαφνίου, ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στον Ελαιώνα Μεγάρων κ.ά..

Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας και Καινοτόμες Ψηφιακές Δράσεις στο πρόγραμμα «Αττική Τριλογία», ενώ θα στηριχθούν πρωτοποριακά προγράμματα, όπως η ανάδειξη των αρχαίων «ψηφίδων» στον αστικό ιστό, η δημιουργία cluster επιχειρήσεων για την υποστήριξη ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και η πιλοτική εφαρμογή και ανάπτυξη του Τομέα της Ιατρικής των Παραστατικών Τεχνών.

Στην υπογραφή της ΟΧΕ παραβρέθηκαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς και η Γενική Διευθύντρια του οργανισμού Έφη Φιλιοπούλου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» Δημήτρης Δρόσης, ο Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού Γιάννης Μυλωνάς και ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔ του Προγράμματος «Αττική» Άγγελος Σπηλιώτης.

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