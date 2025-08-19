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UBS: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και το 2026 - Πώς επηρεάζονται οι αγορές
Ειδήσεις
11:41 - 19 Αυγ 2025

UBS: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και το 2026 - Πώς επηρεάζονται οι αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS σπεύδει να προλάβει όσους βιάζονται να μιλήσουν για συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί σίγουρα και το 2026.

Σε ανάλυσή της σημειώνει πως τα βασικά σημεία από τις επαφές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι τα παρακάτω:

- Ο Τραμπ περιγράφει τον ρόλο των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να συντονιστούν οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας, εάν υπάρξει συμφωνία ειρήνευσης με τη Ρωσία, χωρίς να υποσχεθεί άμεση αμερικανική στρατιωτική στήριξη.

- Ο Τραμπ θα μεσολαβήσει για μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

- Ο Ρούτε έδειξε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, αλλά εγγυήσεις ασφαλείας με βάση το μοντέλο του Άρθρου 5 βρίσκονται υπό εξέταση.

- Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουκρανία πρότεινε να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων με χρηματοδότηση της Ευρώπης, στο πλαίσιο της εγγύησης ασφάλειας. Επιπλέον, μια συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας βρίσκεται υπό συζήτηση.

- Ο Ζελένσκι είπε σε δημοσιογράφους οι εγγυήσεις ασφαλείας με τη Δύση θα επισημοποιηθούν στα χαρτιά κατά την επόμενη εβδομάδα με δέκα ημέρες.

Με βάση τα παραπάνω, ο δρόμος προς την ειρήνευση μοιάζει ακόμα μακρύς, αλλά η πρόοδος προς τις ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας είναι ενθαρρυντική, σημειώνει η UBS και προσθέτει ότι στην περίπτωση που υπάρξει μια αξιόπιστη συμφωνία, το κλίμα θα βελτιωθεί για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις αγορές σε όλη την Ευρώπη.

Αγορές

Σε επίπεδο αγορών, σημειώνεται πως οποιαδήποτε κίνηση προς μια αξιόπιστη εκεχειρία θα ασκούσε πιέσεις στις αμυντικές μετοχές βραχυπρόθεσμα, αλλά η μακροπρόθεσμη τάση της αύξησης των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ παραμένει άθικτη και η όποια διόρθωση στις μετοχές του κλάδου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου, τονίζει.

Οι προοπτικές για την αναβίωση των ροών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη παραμένουν πολύ αβέβαιες, λόγω των ζημιών στις υποδομές και των πολιτικών εμποδίων, προσθέτουν οι αναλυτές, αλλά η περαιτέρω μείωση των τιμών του φυσικού αερίου θα μπορούσε να στηρίξει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Ωφελημένοι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι κυρίως οι ενεργοβόροι κλάδοι, όπως των χημικών, των αυτοκινήτων, των κατασκευαστικών υλικών και της βιομηχανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 12:38
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