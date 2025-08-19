ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank: Ευρεία συμμετοχή στον πρώτο κύκλο των workshops για το Trade Finance
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:25 - 19 Αυγ 2025

Alpha Bank: Ευρεία συμμετοχή στον πρώτο κύκλο των workshops για το Trade Finance

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πάνω από 70 εταιρείες συμμετείχαν στις εταιρικές εκδηλώσεις του Transaction Banking της Alpha Bank, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τη χρήση νέων εργαλείων και προϊόντων της Τράπεζας.

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τα επιχειρηματικά workshops που διοργάνωσε η Alpha Bank, με τη συμμετοχή 100 και πλέον ατόμων, από σχεδόν 70 επιχειρήσεις. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν από Σεπτέμβρη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, προσφέρουν μία διαδραστική εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα νέα εργαλεία Transaction Banking, με έμφαση στο Trade Finance αλλά και το Treasury. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με ανώτερα Στελέχη της Τράπεζας για τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και άλλα ζητήματα που τους απασχολούν.

Κάθε workshop είχε συγκεκριμένη θεματική – στο Ηράκλειο Κρήτης, το θέμα συζήτησης και ενημέρωσης ήταν τα οφέλη αξιοποίσης των ψηφιακών υπηρεσιών transaction banking, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες επιχειρηματικής αναπτυξης στη στις διεθνείς αγορές, μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία Trade Finance και Treasury.

Στο τελευταίο μεγάλο workshop της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, παρουσιάστηκαν τα προϊόντα αιχμής Τransaction Βanking της Alpha Bank, αλλά και οι εξειδικευμένες λύσεις της Τράπεζας σε προκλήσεις που προκύπτουν από μεταβολές στις χρηματοοικονομικές αγορές. Τελος, έγινε διεξοδική ανάλυση των τάσεων της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, με ειδική αναφορά στις επιπτώσεις από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Βαγγέλης Πατρινός, Chief Of Wholesale Trade Lending And Transaction Banking, Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist, Κική Καραγιάννη, Trading & Treasury Sales Director, Γιώργος Μαρκουϊζος, Transaction Banking Sales Manager και Ιωάννα Αποστολίδη, Trading & Treasury Sales, Προϊόντα Διεθνών Αγορών, της Alpha Bank.

Ο Αλέξανδρος Μανάτος Transaction Banking Solutions Director της Alpha Bank δήλωσε: «Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εταιρικών εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το Transaction Banking της Alpha Bank σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με την ενεργή συμμετοχή σημαντικών στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εκδηλώσεις εστίασαν σε εξειδικευμένα εργαλεία Trade Finance και Treasury, αναδεικνύοντας λύσεις όπως Import LC Discounting και καινοτόμα προϊόντα αντιστάθμισης ενεργειακού κινδύνου (Energy Swaps). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές λύσεις που προσφέρει η Alpha Bank, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων των επιχειρήσεών τους. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον χώρο του Transaction Banking και τη δέσμευσή της να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσκεψη ΥΠΕΞ Συρίας στην Αθήνα και συνάντηση με Γεραπετρίτη
Πολιτική

Επίσκεψη ΥΠΕΞ Συρίας στην Αθήνα και συνάντηση με Γεραπετρίτη

Κίνα για Ρωσία - Ουκρανία: Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης
Ειδήσεις

Κίνα για Ρωσία - Ουκρανία: Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου

Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους ανησυχεί για το συνταξιοδοτικό του μέλλον
Ειδήσεις

Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους ανησυχεί για το συνταξιοδοτικό του μέλλον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank
Ανακοινώσεις

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ