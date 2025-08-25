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Περιφέρεια Αττικής: Ξεκινά η ανέγερση του 7ου Γυμνασίου Πειραιά με σύγχρονες υποδομές
Αυτοδιοίκηση
12:06 - 25 Αυγ 2025

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκινά η ανέγερση του 7ου Γυμνασίου Πειραιά με σύγχρονες υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών στον Πειραιά, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε την Πράξη Ένταξης για την ανέγερση του νέου 7ου Γυμνασίου Πειραιά, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027. Δικαιούχος του έργου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.940.000 ευρώ, θα είναι οι «Κτιριακές Υποδομές» Α.Ε., ο κατασκευαστικός φορέας του Ελληνικού Δημοσίου.

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1.286 τ.μ., στη συμβολή των οδών Μήλου, Αιγάλεω και Σαλαμίνος, στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά, μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες για ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές.

Το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά θα είναι εννεαθέσιο και θα αναπτυχθεί σε πέντε επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α’, Β’ και Γ’ όροφος), προσφέροντας σύγχρονες και λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και εξειδικευμένους χώρους όπως εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα καλλιτεχνικών, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και αίθουσα εκδηλώσεων. Οι διοικητικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η πλήρης προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ειδικές ράμπες και υποδομές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και άνεσης για όλους τους μαθητές και το προσωπικό.

Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και φιλόξενου περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας χώρους πρασίνου, καθιστικά, κερκίδες για μαθητές και επισκέπτες, καθώς και γήπεδο μπάσκετ 3×3 για αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το σχολείο θα έχει συνολική χωρητικότητα 270 μαθητών, καλύπτοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Η υλοποίηση του έργου έχει οριστεί από 26 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2029, εξασφαλίζοντας την προσεκτική και ολοκληρωμένη κατασκευή των υποδομών. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση υποδομών που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνικοοικονομική ένταξη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Η υπογραφή της εν λόγω Πράξης αποτελεί για εμάς υπέρτατη προτεραιότητα για τη δημιουργία της Αττικής του αύριο. Και αυτό γιατί, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στον πυρήνα της κοινωνίας μας — στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, που θα κληρονομήσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της πατρίδας μας.

Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού προς κάθε μαθητή σχολικού συγκροτήματος, στοχεύουμε όχι μόνο στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και στη δημιουργία ενός χώρου που θα προάγει τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Η παράλληλη μέριμνα για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κτηριακό συγκρότημα και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαιρέτως.

Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν το αναπτυξιακό προφίλ του Λεκανοπεδίου. Ανυπομονούμε να δούμε το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά να «ζωντανεύει» και να λειτουργεί ως φάρος γνώσης και πολιτισμού, όπου κάθε μαθητής θα αισθάνεται περήφανος και έτοιμος να χτίσει το μέλλον του».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ανέφερε: «Η ανέγερση του νέου 7ου Γυμνασίου Πειραιά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πόλη μας και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι ένα έργο που φέρνει τον Πειραιά πιο κοντά σε σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία, τα οποία θα προσφέρουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα περιβάλλον κατάλληλο για μάθηση, δημιουργικότητα και συνεργασία.

Το νέο 7ο Γυμνάσιο δεν θα είναι μόνο ένα σχολείο· θα γίνει φάρος γνώσης και ανοιχτός χώρος για όλους, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία. Επιπλέον θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ε’ Δημοτική Κοινότητα και θα δώσει νέα πνοή στην εκπαιδευτική ζωή του Πειραιά.

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται ώστε σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει ούτε ένα σχολείο που να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και των παιδιών μας. Διεκδικούμε ακόμα τέσσερα νέα σχολεία στο Δήμο Πειραιά και πιστεύω ότι μετά την επέκταση του Μουσικού Σχολείου η οποία δημοπρατείται το επόμενο δίμηνο και την ανέγερση του 7ου Γυμνασίου θα έχουμε και άλλα ευχάριστα νέα το συντομότερο.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, για την έμπρακτη στήριξη και τη στενή συνεργασία, όπως και τη Διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών γιατί το μέλλον της πόλης μας χτίζεται μέσα από τα σχολεία και τα παιδιά της».

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