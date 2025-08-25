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Χατζηδάκης: Μειώνουμε τους άμεσους φόρους – Εκλογές το 2027 με τον ισχύοντα νόμο
Πολιτική
11:45 - 25 Αυγ 2025

Χατζηδάκης: Μειώνουμε τους άμεσους φόρους – Εκλογές το 2027 με τον ισχύοντα νόμο

Reporter.gr Newsroom
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«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων», δήλωσε o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τη Δευτέρα (25/8).

Αναλυτικότερα όσα είπε στον ΣΚΑΪ:

Ερωτηθείς εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

«Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά σε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις μεσαίας και μεγάλης που θα τρέξουν το β' εξάμηνο του 2025. «Μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, όπως δήλωσε υπάρχει μια δυσθυμία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όχι στην Ευρώπη.

Σημείωσε ότι υπάρχει μεν ακρίβεια αλλά παράλληλα σημειώσε στα θετικά τη μείωση της ανεργίας, τον τουρισμό, την ψηφιοποίηση και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Μείωση άμεσων φόρων

Στη ΔΕΘ «θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη.

Σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.

«Θα πάμε αργά την άνοιξη του 27 σε εκλογές με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο», κατέληξε.

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