ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Η Eurostat δεν ξεκαθαρίζει τι μετρά – Στη ΔΕΘ η αντιπολίτευση θα... κλάψει
Πολιτική
11:59 - 25 Αυγ 2025

Γεωργιάδης: Η Eurostat δεν ξεκαθαρίζει τι μετρά – Στη ΔΕΘ η αντιπολίτευση θα... κλάψει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το γεγονός ότι οι αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες υποστήριξε τη Δευτέρα (25/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε μάλιστα, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στο OPEN, ιδιαίτερη αναφορά στις καταγγελίες ασθενών που αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό. Σε εκείνο το σημείο χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp σημειώνοντας ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του για το συγκεκριμένο περιστατικό έγραψε ότι σκοπός του είναι να αποδείξει ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες.

Αδιάφορος ο δείκτης της Eurostat

Ο υπουργός απέρριψε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα», ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ενόψει της ΔΕΘ είπε πως «θα πέσει πολύ κλάμα (σ.σ. στην αντιπολίτευση μετά την ομιλία Μητσοτάκη».

Αναλυτικότερα:

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί πότε η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία και συνέχισε: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις!»

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!»

Αναβαθμισμένο το ΕΣΥ

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!»

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως οι αναμονές για τα χειρουργεία φέτος έχουν πέσει σχεδόν 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Ως προς τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, τόνισε: «Στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από 1 χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. (…) Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα». Είπε επίσης πως το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Πειραιά. «Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα».

Τέλος, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης με φόντο τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι αυτά που θα ανακοινωθούν. Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 13:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακtor: Διαθέσιμα τα έγγραφα για την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ
Ανακοινώσεις

Ακtor: Διαθέσιμα τα έγγραφα για την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ

Χατζηδάκης: Μειώνουμε τους άμεσους φόρους – Εκλογές το 2027 με τον ισχύοντα νόμο
Πολιτική

Χατζηδάκης: Μειώνουμε τους άμεσους φόρους – Εκλογές το 2027 με τον ισχύοντα νόμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών
Υγεία

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

«Στον αέρα» προκήρυξη για κάλυψη 1131 θέσεων γιατρών - Εντός τεσσάρων μηνών οι προσλήψεις
Πολιτική

«Στον αέρα» προκήρυξη για κάλυψη 1131 θέσεων γιατρών - Εντός τεσσάρων μηνών οι προσλήψεις

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis
Πολιτική

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά
Εργασιακά

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:26

Στενά του Ορμούζ: Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:25

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €531,9 εκατ.

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 11:16

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
12/06/2026 - 11:11

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:10

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

Πολιτική
12/06/2026 - 11:05

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:03

Φωτιά στην Κερατέα – Επιχειρούν πάνω από 60 πυροσβέστες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/06/2026 - 11:01

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Ειδήσεις
12/06/2026 - 10:54

Γαλλία: «Χτύπησε» υψηλό διετίας ο πληθωρισμός στο 2,4%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ