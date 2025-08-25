Γεωργιάδης: Η Eurostat δεν ξεκαθαρίζει τι μετρά – Στη ΔΕΘ η αντιπολίτευση θα... κλάψει

Το γεγονός ότι οι αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες υποστήριξε τη Δευτέρα (25/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε μάλιστα, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στο OPEN, ιδιαίτερη αναφορά στις καταγγελίες ασθενών που αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό. Σε εκείνο το σημείο χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp σημειώνοντας ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του για το συγκεκριμένο περιστατικό έγραψε ότι σκοπός του είναι να αποδείξει ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες.

Αδιάφορος ο δείκτης της Eurostat

Ο υπουργός απέρριψε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα», ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ενόψει της ΔΕΘ είπε πως «θα πέσει πολύ κλάμα (σ.σ. στην αντιπολίτευση μετά την ομιλία Μητσοτάκη».

Αναλυτικότερα:

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί πότε η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία και συνέχισε: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις!»

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!»

Αναβαθμισμένο το ΕΣΥ

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!»

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως οι αναμονές για τα χειρουργεία φέτος έχουν πέσει σχεδόν 70% σε σχέση με το παρελθόν.

Ως προς τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, τόνισε: «Στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από 1 χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. (…) Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα». Είπε επίσης πως το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Πειραιά. «Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα».

Τέλος, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης με φόντο τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι αυτά που θα ανακοινωθούν. Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας».