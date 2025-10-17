Χαρδαλιάς: €23,5 εκατ. για αντιπλημμυρικά έργα και αθλητικές εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των επισκέψεών του στους 66 Δήμους της Αττικής, βρέθηκε στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, όπου είχε συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Κωνσταντίνο Αλλαγιάννη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατ. ευρώ, που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στο Δήμο, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο τα επόμενα τριάμισι χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα κύρια έργα που συζητήθηκαν είναι:

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων στην περιοχή Βουρλέζα (Πόρτο Ράφτη)

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας για την περιοχή του Πόρτο Ράφτη και του Μαρκόπουλου, που στο παρελθόν υπέστη σημαντικές ζημιές ακόμη και με ήπιες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Περιφέρειας, θα κατασκευαστούν δύο δίκτυα αγωγών συνολικού μήκους 4.090 μέτρων για την απορροή των όμβριων προς τη θάλασσα, με πρόβλεψη συμβατότητας με το υπάρχον δίκτυο.

Επιπλέον, η Περιφέρεια εκπονεί δύο κρίσιμες μελέτες για τα ρέματα Μαρκόπουλου και Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού προϋπολογισμού 682.000 ευρώ, για την περαιτέρω αντιπλημμυρική προστασία.

Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου

Με χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται η ανακατασκευή των διαδρόμων στίβου και του χλοοτάπητα, η εγκατάσταση καμερών και ηλεκτρονικού τουρνικέ ασφαλείας, καθώς και η προμήθεια συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης. Το έργο βρίσκεται σε τελική φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου

Με προϋπολογισμό 533.200 ευρώ, θα εγκατασταθεί αγωγός ύδρευσης για την εξασφάλιση της συνεχούς υδροδότησης του Σκοπευτηρίου, έργου ιδιαίτερης αθλητικής, εθνικής και κοινωνικής σημασίας. Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης αναμένεται τον Νοέμβριο και η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται έως τον Ιούνιο του 2027.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και τα έργα αναβάθμισης του λιμένα Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη, με τον κ. Χαρδαλιά να σημειώνει ότι αναμένεται η κατάθεση ώριμης μελέτης από τον Δήμο για την προετοιμασία της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης. Μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επισκέφθηκε τα σημεία των έργων, καθώς και το ρέμα Χειλίστρας, όπου εκτελούνται καθαρισμοί και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από συνεργεία της Περιφέρειας.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, «η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, με έργα που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα αντιπλημμυρικά έργα, οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης δεν είναι απλώς τεχνικά έργα• είναι έργα προστασίας, ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης. Με προσωπική παρουσία και συνεχή επίβλεψη, παρακολουθώ την πορεία κάθε έργου από κοντά, γιατί θέλω να είμαι βέβαιος ότι η Αττική προχωρά με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, με ποιότητα και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτό που της αξίζει: μια Αττική ασφαλή, σύγχρονη και λειτουργική, που σέβεται τον πολίτη και επενδύει στο μέλλον του».

Από την πλευρά του, ο κ. Αλλαγιάννης ανέφερε: «Η συνάντησή μας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Μας συνδέει μια μακρόχρονη προσωπική φιλία, αλλά πάνω απ’ όλα μας ενώνει η κοινή βούληση για να προχωρήσουν, άμεσα και αποτελεσματικά, τα έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος Μαρκοπούλου. Ο κ. Χαρδαλιάς έδειξε ειλικρινές και πραγματικό ενδιαφέρον και αποφασιστικότητα να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι στέκεται αρωγός στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, με έργα ουσίας και όχι με λόγια».