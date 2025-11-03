Μπακογιάννης: Καταγγέλλει τον Δούκα για καθυστέρηση στη διαχείριση των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα

Κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη, άσκησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Αθηναίων και της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης.

Σε ανάρτησή του σήμερα, 3 Νοεμβρίου, ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε ότι ο κ. Δούκας είχε ανακοινώσει το σχέδιό του για τα ηλεκτρικά πατίνια στις 5 Μαΐου, ενώ η διαβούλευση είχε ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου.

«Κύριε Δούκα στις 5/5 ανακοινώσατε το σχέδιο. Στις 25/6 τη διαβούλευση. Σήμερα έχουμε 3/11. Πέρασαν 6 μήνες και μια σεζόν και το σκέφτεστε ακόμη; Αυτό ονομάζεται στην καλύτερη περίπτωση απραξία εις βάρος των Αθηναίων», αναφέρει στην ανάρτηση του ο κ. Μπακογιάννης.