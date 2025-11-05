ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας από Ρίο ντε Τζανέιρο: Οι πόλεις ηγούνται και αλλάζουν τον κόσμο
Αυτοδιοίκηση
18:20 - 05 Νοε 2025

Δούκας από Ρίο ντε Τζανέιρο: Οι πόλεις ηγούνται και αλλάζουν τον κόσμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συμμετείχε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Ο Χάρης Δούκας ήταν ο μοναδικός Δήμαρχος ευρωπαϊκής πόλης που προσκλήθηκε να παρουσιάσει στην εναρκτήρια συνεδρίαση το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και τους στόχους της πόλης έως το 2026, ως παράδειγμα πρωτοποριακής αστικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής μετάβασης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στην κλιματική κρίση. Φυτεύουμε 5.000 δέντρα τον χρόνο και δημιουργούμε μικρο-δάση. Μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας μειώνουμε τα δημοτικά τέλη για τα πιο ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Το 2026 θα κάνουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα: θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε τις δράσεις μας έξυπνες και στοχευμένες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μετασχηματίζουμε τη διαχείριση απορριμμάτων, ενσωματώνοντας συστήματα τηλεματικής σε δεκάδες απορριμματοφόρα, ενώ θα τοποθετηθούν “έξυπνοι” αισθητήρες σε κάδους για να γνωρίζουμε πότε είναι γεμάτοι. Παράλληλα, εγκαθιστούμε σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στοχευμένα στις γειτονιές που έχουν περισσότερη ανάγκη. Οι πόλεις δεν μπορούν να περιμένουν. Οι πόλεις πρέπει να ηγούνται. Και η Αθήνα ηγείται».

Διάλογος μεταξύ των πόλεων και διμερείς συναντήσεις

Ο Χάρης Δούκας παρενέβη σε κλειστή συνάντηση Ευρωπαίων Δημάρχων με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης στις πόλεις ενόψει της COP30.

Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Κάτα Τούτο, ο Δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν και η Δήμαρχος Παρισιού Αν Ινταλγκό, καθώς και Δήμαρχοι πολλών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως της Κοπεγχάγης, του Μιλάνου, της Βαρσοβίας, του Όσλο κ.ά.. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε, επίσης, διμερείς επαφές με τους Δημάρχους Ρότερνταμ, Μάλμε, Τορίνο και Σιγκαπούρης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε το παρών, επίσης, ως ομιλητής σε σειρά θεματικών πάνελ:

  • Η Ενεργειακή Μετάβαση στην Πράξη: Μείωση του άνθρακα έως το 2030
  • Η Διάβρωση της Δημόσιας Εμπιστοσύνης στην Εποχή της Παραπληροφόρησης
  • Διαπεριφερειακός Διάλογος Συνεργασίας Πόλεων για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μνημόνιο Κατανόησης με την Αδελαΐδα

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τη Δήμαρχο Αδελαΐδας Jane Lomax-Smith, θέτοντας τις βάσεις για συνεργασία των δύο πόλεων στους τομείς της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Διεθνής πρωτοβουλία για βιώσιμη ανάπτυξη των Data Centers

Η Αθήνα συμμετείχε, επίσης, στην έναρξη του Παγκόσμιου Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα Data Centers και την Υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης, μαζί με τη Μελβούρνη και το Φοίνιξ.

Η πρωτοβουλία αυτή θέτει κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πόλεων και του τεχνολογικού τομέα, ώστε η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης να είναι βιώσιμη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ευθυγραμμισμένη με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

Νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του C40

Η Αθήνα υπέγραψε:

  • τον Επιταχυντή Αστικού Σχεδιασμού C40 & UN-Habitat (Urban Planning Accelerator) με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα της πόλης.
  • τον Επιταχυντή για Δροσερές Πόλεις (Cool Cities Accelerator), με στόχο μια πιο δροσερή, πιο πράσινη και ασφαλή πόλη έως το 2030.

Η Αθήνα συνεχίζει να μεταμορφώνεται σε μια πιο δροσερή, πράσινη και βιώσιμη πόλη για όλους, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του C40 έως το 2030.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Μπακογιάννης: Προαναγγέλλει νέα υποψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων με αιχμές κατά του Δούκα
Πολιτική

Μπακογιάννης: Προαναγγέλλει νέα υποψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων με αιχμές κατά του Δούκα

Δούκας: Στην Αθήνα χτίζουμε μια νέα κουλτούρα μετακίνησης
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Στην Αθήνα χτίζουμε μια νέα κουλτούρα μετακίνησης

Η πόλη μας εξαντλεί: 7 στους 10 σε διαρκές στρες
Ειδήσεις

Η πόλη μας εξαντλεί: 7 στους 10 σε διαρκές στρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ