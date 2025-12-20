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Συνάντηση δημάρχου Αριστοτέλη - Τσάφου: Εξασφαλίστηκε η απόδοση του 40% των μεταλλευτικών τελών για το 2024
Αυτοδιοίκηση
11:28 - 20 Δεκ 2025

Συνάντηση δημάρχου Αριστοτέλη - Τσάφου: Εξασφαλίστηκε η απόδοση του 40% των μεταλλευτικών τελών για το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Οι πάγιες θέσεις του Δήμου Αριστοτέλη σε σχέση με τη μεταλλευτική δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης εργασίας του Δημάρχου Στέλιου Βαλιάνου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Τσάφο και την αρμόδια Γ.Γ. του υπουργείου, Δέσποινα Παληαρούτα, στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά:

  • Για τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».
  • Για την προτεραιότητα στην απασχόληση του ντόπιου πληθυσμού σε ποσοστό 90% των προσλήψεων.
  • Για την απρόσκοπτη συνέχιση των αντισταθμιστικών οφελών και την χωρίς καθυστερήσεις απόδοση των μεταλλευτικών τελών που αποδίδονται στην τοπική κοινωνία δια του Δήμου.

Ο κ. Βαλιάνος ενημέρωσε την ηγεσία του ΥΠΕΝ ότι με στόχο να διασταυρωθεί η τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων της εταιρείας σε σχέση με την τοπική απασχόληση, ο Δήμος θα ζητήσει εγγράφως την επίσημη παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων από την εταιρεία για τους αριθμούς και το ποσοστό εντοπιότητας του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού των απασχολούμενων από την «Ελληνικός Χρυσός» αλλά και στις εργολαβικές εταιρείες που συνεργάζονται με την επενδύτρια εταιρεία στο κατασκευαστικό και στο λειτουργικό πεδίο της εξελισσόμενης επενδυτικής δραστηριότητας.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Υφυπουργός ενημέρωσε το Δήμαρχο Αριστοτέλη ότι υπογράφτηκε η απόφαση για την απόδοση στο Δήμο Αριστοτέλη ποσοστού 40% από τα μεταλλευτικά τέλη του ετους 2024 , ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα του Δήμου , ενώ ο Δήμαρχος Αριστοτέλη από την πλευρά του, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό και τη ΓΓ, ζήτησε επίσημα την περαιτέρω αναβάθμιση του ποσοστού που λαμβάνει ο Δήμος Αριστοτέλη, μέσω νομοθετικής διάταξης, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες και η έκταση της επένδυσης, επιτρέπουν μια τέτοια απόφαση, που θα αντισταθμίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά το αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και θα ανοίξει με ουσιαστικές αξιώσεις και στόχους, τη συζήτηση για τη μεταμεταλλευτική περίοδο.

Τέλος, εξετάστηκε η πορεία των προτάσεων του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων του Δήμου και την ένταξη τους στα προγράμματα «Ηλέκτρα», «Φοίβος» και «Αθηνά». Θυμίζουμε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει προτάσεις για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό του Γυμνασίου Παλαιοχωρίου, του Νηπιαγωγείου της Μεγάλης Παναγίας, του Δημοτικού Σχολείου της Βαρβάρας, του Παιδικού Σταθμού της Αρναίας, του Δημοτικού Σχολείου του Νεοχωρίου και του Στανού και του Νηπιαγωγείου των Σταγείρων-Στρατονίκης.

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