Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Δυνατότητα προσλήψεων από τους ΟΤΑ με κάλυψη από ανταποδοτικά έσοδα

Σε τροχιά ενεργοποίησης τίθεται η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, μόνιμου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική μισθολογική δαπάνη θα καλύπτεται από ανταποδοτικά έσοδα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών πρώτης γραμμής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ηλεκτροφωτισμό, την άρδευση και άλλες βασικές δημοτικές λειτουργίες.

Με αφορμή την έναρξη του Ειδικού Κύκλου Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων για το 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει εγκρίνει στο σύνολό τους αντίστοιχα αιτήματα, εφόσον αυτά συνοδεύονταν από επαρκή τεκμηρίωση της οικονομικής τους βιωσιμότητας.

Στην σχετική εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που οφείλουν να υποβάλουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι οι προσλήψεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω των ίδιων ανταποδοτικών πόρων τους.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσω της ενίσχυσης υπηρεσιών που βρίσκονται στον πυρήνα των δημοτικών αρμοδιοτήτων.

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