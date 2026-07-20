Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, ενόψει του νέου κύματος καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ήδη από την Κυριακή ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας και αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σωστή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η έκθεση στη ζέστη

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τα όρια που μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός, είναι πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα υγείας διαφορετικής σοβαρότητας.

Στα ήπια έως μέτρια συμπτώματα περιλαμβάνονται ο έντονος πονοκέφαλος, η αδυναμία και η κόπωση, η τάση για λιποθυμία, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η ναυτία ή οι έμετοι, καθώς και η ταχυκαρδία.

Στις σοβαρές περιπτώσεις θερμοπληξίας μπορεί να παρουσιαστούν θερμοκρασία σώματος άνω των 40,5 βαθμών Κελσίου, ξηρό, θερμό και ερυθρό δέρμα χωρίς εφίδρωση, ξηρή και διογκωμένη γλώσσα, ζάλη, σύγχυση, παραλήρημα, ταχύπνοια, σπασμοί και απώλεια συνείδησης.

Ποιοι θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και οι γυναίκες που θηλάζουν, καθώς και τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν επίσης όσοι εργάζονται ή αθλούνται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν ακόμη άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφρικές και ηπατικές παθήσεις, ψυχικές διαταραχές, άνοια, καθώς και άτομα με αλκοολισμό ή εξάρτηση από ουσίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους νοσούν από οξέα νοσήματα που συνοδεύονται από πυρετό ή γαστρεντερίτιδα με διάρροια και εμέτους.

Παράλληλα, όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα ή ορμονικά σκευάσματα, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να εξεταστεί εάν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας.

Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Το υπουργείο συνιστά στους πολίτες να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε δροσερούς χώρους, αξιοποιώντας κλιματιστικά ή ανεμιστήρες και εξασφαλίζοντας τον καλό αερισμό των εσωτερικών χώρων.

Συστήνεται επίσης η χρήση ελαφρών και ανοιχτόχρωμων ρούχων, καθώς και καπέλου κατά τις μετακινήσεις.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο και κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11:00 έως τις 17:00, όταν οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Όσον αφορά τη διατροφή, προτείνονται ελαφριά γεύματα, συχνά δροσερά ντους και επαρκής κατανάλωση υγρών, όπως νερό και φυσικοί χυμοί, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης, η λήψη επιπλέον αλατιού πρέπει να γίνεται μόνο έπειτα από ιατρική σύσταση.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τους ηλικιωμένους, με καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη, ενώ στις δομές φιλοξενίας που εξυπηρετούν νεογνά, παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους θα πρέπει να διασφαλίζεται η επαρκής λειτουργία συστημάτων κλιματισμού.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση θερμοπληξίας

Σε περίπτωση εμφάνισης θερμοπληξίας, το άτομο πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε δροσερό, σκιερό, καλά αεριζόμενο ή κλιματιζόμενο χώρο.

Στη συνέχεια πρέπει να αφαιρεθούν τα περιττά ρούχα και να τοποθετηθούν παγοκύστες ή ψυχρά επιθέματα στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Παράλληλα, συνιστάται η ψύξη του σώματος με κρύο ντους, εμβάπτιση σε μπανιέρα με δροσερό νερό ή ψεκασμό με νερό.

Εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, μπορεί να του χορηγηθούν δροσερά υγρά σε μικρές γουλιές.

Το υπουργείο τονίζει ότι πρέπει να ζητείται άμεσα ιατρική βοήθεια και να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο.

Σύσταση και για την αποφυγή πυρκαγιών

Εκτός από τα μέτρα ατομικής προστασίας, το υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητές τους στην ύπαιθρο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εργασία που παράγει θερμότητα ή σπινθήρες και θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται, το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών που θα προκύψουν.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας εδώ