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Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ
Πολιτική
19:38 - 27 Ιουν 2026

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Reporter.gr Newsroom
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«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου ανοίγοντας μια νέα κόντρα με το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογή σε έναν γύρο δημάρχου.

Και πρόσθεσε η κυρία Σδούκου: «Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς είχε δηλώσει όσον αφορά την τοποθέτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: «Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι… ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση. Καταλάβαμε.

Η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι… ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του».

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