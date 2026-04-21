ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας για Ελαιώνα: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα
Αυτοδιοίκηση
11:33 - 21 Απρ 2026

Δούκας για Ελαιώνα: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη.      

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε:

«Σε χρόνο-ρεκόρ, σε λιγότερο από 21 μήνες προχωρήσαμε στην απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Κάνουμε πράξη μια δέσμευση που για χρόνια έμενε στα χαρτιά. Ο νέος μεγάλος στόχος μας είναι η ταχύτατη προώθηση των έργων στις εκτάσεις που πήραμε. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων. Έτσι ώστε, μέσα στον επόμενο χρόνο από σήμερα, οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν πραγματική ποιότητα ζωής στον νέο Ελαιώνα, μαζί με την ωραιότερη θέα στην Ακρόπολη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που ξεπέρασαν έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Η Αθήνα αλλάζει και αποκτά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και ευεξίας, δίπλα στο νέο Γήπεδο - στολίδι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη στήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών».

Από την απαλλοτρίωση στην υλοποίηση

Η απαλλοτρίωση αφορά συνολική έκταση περίπου 86 στρεμμάτων, ενώ το ποσό των 41.008.177,17 ευρώ, που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, έχει ήδη παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι στη διάθεση των δικαιούχων.
Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 2024, με την υπ’ αριθμ. 476/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, και ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου του 2026 με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ (Δ’ 221/30.03.2026, Δ’ 223/31.03.2026, Δ’ 276/09.04.2026 και Δ’ 277/16.04.2026).

Οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου μεγάλου πάρκου της Αθήνας στον Ελαιώνα, καθώς και για τη διάνοιξη βασικών οδικών αξόνων, σε μία περιοχή που επί δεκαετίες κυριαρχούσε το πολεοδομικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση έναρξη των έργων, με στόχο οι πολίτες να δουν μέσα στον επόμενο χρόνο τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές στον Ελαιώνα, σε μια περιοχή που μετατρέπεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και καθημερινής ζωής για όλους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης για επέτειο πραξικοπήματος: Σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα
Πολιτική

Μητσοτάκης για επέτειο πραξικοπήματος: Σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού

Ευρωαγορές: Ελαφρώς ανοδική η κίνηση με το «βλέμμα» στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ελαφρώς ανοδική η κίνηση με το «βλέμμα» στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου
Υγεία

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»
Magazino

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών
Αυτοδιοίκηση

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ