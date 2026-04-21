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Ευρωαγορές: Ελαφρώς ανοδική η κίνηση με το «βλέμμα» στο Ιράν
Χρηματιστήρια
10:48 - 21 Απρ 2026

Ευρωαγορές: Ελαφρώς ανοδική η κίνηση με το «βλέμμα» στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ελαφρώς ανοδικά την Τρίτη (21/4), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις ενόψει της λήξης της δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.      

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται οριακά πάνω από το μηδέν, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,1% στις 621.86 μονάδες, με την πλειονότητα των κλάδων να βρίσκεται σε θετικό έδαφος, ενώ και τα βασικά χρηματιστήρια της περιοχής κινούνται κυρίως ανοδικά.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,48% στις 24,562.50 μονάδες, ενώ ελαφρώς ενισχυμένος εμφανίζεται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,09% στις 10,618.86 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στις 6,325.39 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,22% στις 18,301.82 μονάδες, ενώ αντίστοιχη αύξηση καταγράφει και ο MIB του Μιλάνου στις 48,375.50 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν τις προοπτικές ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η δίμηνη εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρόκειται να λήξει τα ξημερώματα της Τετάρτης (στις 3:00 ώρα Ελλάδος), αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα στο Bloomberg ότι η εκεχειρία θα τερματιστεί «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι «θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας. Η τελευταία αυτή απειλή, -που διατυπώθηκε σε τηλεφωνική συνομιλία με δημοσιογράφο του PBS News-, ήρθε σε μια περίοδο όπου το τοπίο γύρω από νέες συνομιλίες ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γίνεται ολοένα και πιο ασαφές.

Στα εταιρικά νέα τώρα, η Associated British Foods ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προχωρά στον διαχωρισμό (spin-off) της αλυσίδας ένδυσης Primark από τον κλάδο τροφίμων της. Ο τομέας τροφίμων, που θα ονομάζεται FoodCo, θα διατηρήσει την επωνυμία ABF μετά τον διαχωρισμό, με τον George Weston να αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος. Ο Eoin Tonge θα είναι διευθύνων σύμβουλος της Primark. Και οι δύο εταιρείες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η μετοχή της ABF υποχώρησε κατά 4,4% λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, με τα συνολικά έσοδα του ομίλου να διαμορφώνονται στα 9,47 δισ. λίρες για την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 691 εκατ. λίρες, μειωμένα κατά 18% σε σχέση με τα 835 εκατ. λίρες της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τα έσοδα κατέγραψαν πτώση 2%, με τον Weston να κάνει λόγο για ένα «δύσκολο» πρώτο εξάμηνο.

Την ίδια στιγμή, η Royal Unibrew καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη Stoxx 600, σημειώνοντας απώλειες 18% στις πρώτες συναλλαγές, αφού η δανέζικη εταιρεία παραγωγής μπύρας, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με την PepsiCo στη Βόρεια Ευρώπη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 4,9% στο τρίμηνο έως το τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η μείωση ήταν μεγαλύτερη από τις προβλέψεις, καθώς οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σταθεροποίηση στο 5,2%. Παράλληλα, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 11:40
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