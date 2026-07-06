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ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:49 - 06 Ιουλ 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τις πρόσφατες εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων που κατηγορούνται για απάτες σε βάρος πολιτών, αλλά και αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει εκ νέου προειδοποίηση προς τους καταναλωτές, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε επιτήδειους που εμφανίζονται ψευδώς ως εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας.  

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι δράστες πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι επικοινωνούν εκ μέρους της εταιρείας ή άλλου αρμόδιου φορέα. Συχνά αναφέρουν ότι υπάρχουν υπέρογκοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, όπως κλιματιστικά, και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, προτείνοντας ακόμη και συνάντηση για δήθεν έλεγχο.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι:

  • Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα ή τιμαλφή των πελατών.
  • Δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που προέρχονται από άγνωστους αριθμούς.

Σε περίπτωση που δεχθείτε ανάλογη κλήση:

  • Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή ευαίσθητα στοιχεία.
  • Μην συμφωνείτε σε οποιαδήποτε συνάντηση.
  • Μην παραδίδετε χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε κανένα πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε απορία ή αν θέλετε να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα μιας επικοινωνίας, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί τους πολίτες να απευθύνονται απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, στον αριθμό 800 400 4000.

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