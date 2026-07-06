ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι δράστες πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι επικοινωνούν εκ μέρους της εταιρείας ή άλλου αρμόδιου φορέα. Συχνά αναφέρουν ότι υπάρχουν υπέρογκοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, όπως κλιματιστικά, και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, προτείνοντας ακόμη και συνάντηση για δήθεν έλεγχο.
Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι:
- Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα ή τιμαλφή των πελατών.
- Δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που προέρχονται από άγνωστους αριθμούς.
Σε περίπτωση που δεχθείτε ανάλογη κλήση:
- Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή ευαίσθητα στοιχεία.
- Μην συμφωνείτε σε οποιαδήποτε συνάντηση.
- Μην παραδίδετε χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε κανένα πρόσωπο.
Για οποιαδήποτε απορία ή αν θέλετε να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα μιας επικοινωνίας, ο ΔΕΔΔΗΕ καλεί τους πολίτες να απευθύνονται απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, στον αριθμό 800 400 4000.