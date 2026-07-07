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ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος
Ειδήσεις
21:45 - 07 Ιουλ 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία προκαλεί η έξαρση περιστατικών τηλεφωνικής απάτης σε όλη τη χώρα, με επιτήδειους να παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και να επιχειρούν να εξαπατήσουν, κυρίως, ηλικιωμένους πολίτες.

Οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, βραχυκυκλώματος ή ακόμη και «ραδιενέργειας» στην κατοικία τους. Εκμεταλλευόμενοι τον φόβο και την αναστάτωση που προκαλούν, πείθουν τους πολίτες να συγκεντρώσουν και να παραδώσουν μετρητά, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Με ανακοινώσεις τους, τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των απατεώνων, διευκρινίζοντας ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος και ότι κανένας υπάλληλος των υπηρεσιών δεν ζητά ποτέ από πολίτες να παραδώσουν χρήματα, τιμαλφή ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να μην εμπιστεύονται αντίστοιχες τηλεφωνικές κλήσεις, να μην παραδίδουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας σε αγνώστους και να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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